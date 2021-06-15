Путин «задавил» журналиста NBC непонятными для американцев культурными отсылками

Москва, 15 июня. Специфический юмор президента России Владимира Путина унизил корреспондента NBC Кира Симмонса и привел в восторг начитанную публику из России, пишет Национальная служба новостей.

На непрекращающиеся нападки Запада и приписывания России мнимых кибератак на американскую инфраструктуру Путин ответил в юмористическом ключе, процитировал популярного персонажа советских писателей И. Ильфа и Е. Петрова — Остапа Бендера.

В ответ на жалобы о кибератаках российский лидер предложил коллективному Западу обратиться в «Международную лигу сексуальных реформ». Читавшие Ильфа и Петрова мгновенно поняли отсылку, однако за океаном авторов «Одноэтажной Америки» едва ли читали, поэтому и кто такой великий комбинатор Остап Бендер знать едва ли могли. Цитату перевели буквально, а уточнять у Путина, при чем к кибератакам «Международная лига сексуальных реформ» не стали — видимо, постыдились.

Шутка российского лидера привела в восторг политолога Федора Лукьянова. Лукьянов заметил, что если Путин решил таким образом поглумиться над американцами, ему это удалось на славу.

«Остап Бендер - излюбленный персонаж в России, но крайне малоизвестен в мире. Если речь шла о том, чтобы поглумиться над американцами, то это удалось. Потому что если они это восприняли буквально – ну и хорошо. Думаю, американцам это кто-то объяснит. Если буквально переводить, то звучит это очень странно. Я думаю, что Путину все равно: он в себе уверен, чувствует себя раскованно и высказывается свободно», — рассказывает эксперт.

Начитанность российского лидера нередко ставит зарубежных переводчиков и собеседников в тупик, продолжает Лукьянов. Политолог уверен, что Путин — человек предельно начитанный и образованный, что очень хорошо прослеживается в его спонтанной речи. Президент России нередко прибегает к необычным аллюзиям и культурным отсылкам, порой очевидным, порой — не очень.

К неочевидным отсылкам относится и скрытое послание, которое обнаружил в общении президента с журналистом NBC ведущий Владимир Соловьев. Путин «задавил» Симмонса и Байдена непереводимой и непонятной для иностранцев цитатой из стихотворения советского поэта Роберта Рождественского «За того парня».