Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:43
20:41
Спорт
Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
20:41
Весь мир
Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
20:32
Экономика
Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе
20:31
Шоу-бизнес
Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым
20:31
Происшествия
Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками
20:30
Экономика
Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
Все новости

Путин «задавил» журналиста NBC непонятными для американцев культурными отсылками

Политика
Путин «задавил» журналиста NBC непонятными для американцев культурными отсылками
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Специфический юмор президента России Владимира Путина унизил корреспондента NBC Кира Симмонса и привел в восторг начитанную публику из России, пишет Национальная служба новостей.

На непрекращающиеся нападки Запада и приписывания России мнимых кибератак на американскую инфраструктуру Путин ответил в юмористическом ключе, процитировал популярного персонажа советских писателей И. Ильфа и Е. Петрова — Остапа Бендера.

В ответ на жалобы о кибератаках российский лидер предложил коллективному Западу обратиться в «Международную лигу сексуальных реформ». Читавшие Ильфа и Петрова мгновенно поняли отсылку, однако за океаном авторов «Одноэтажной Америки» едва ли читали, поэтому и кто такой великий комбинатор Остап Бендер знать едва ли могли. Цитату перевели буквально, а уточнять у Путина, при чем к кибератакам «Международная лига сексуальных реформ» не стали — видимо, постыдились.

Шутка российского лидера привела в восторг политолога Федора Лукьянова. Лукьянов заметил, что если Путин решил таким образом поглумиться над американцами, ему это удалось на славу.

«Остап Бендер - излюбленный персонаж в России, но крайне малоизвестен в мире. Если речь шла о том, чтобы поглумиться над американцами, то это удалось. Потому что если они это восприняли буквально – ну и хорошо. Думаю, американцам это кто-то объяснит. Если буквально переводить, то звучит это очень странно. Я думаю, что Путину все равно: он в себе уверен, чувствует себя раскованно и высказывается свободно», — рассказывает эксперт.

Начитанность российского лидера нередко ставит зарубежных переводчиков и собеседников в тупик, продолжает Лукьянов. Политолог уверен, что Путин — человек предельно начитанный и образованный, что очень хорошо прослеживается в его спонтанной речи. Президент России нередко прибегает к необычным аллюзиям и культурным отсылкам, порой очевидным, порой — не очень.

К неочевидным отсылкам относится и скрытое послание, которое обнаружил в общении президента с журналистом NBC ведущий Владимир Соловьев. Путин «задавил» Симмонса и Байдена непереводимой и непонятной для иностранцев цитатой из стихотворения советского поэта Роберта Рождественского «За того парня».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин «задавил» журналиста NBC непонятными для американцев культурными отсылками
путин россия сша байден литература культура интервью остап бендер отсылки
Комментировать
Эксклюзив
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56932 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47537 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47325 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36167 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 29979 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru