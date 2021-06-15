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Пашинян призвал усилить военное сотрудничество Армении с Россией

  /   Обновлено: 15 июня 2021 20:13
Политика
Пашинян призвал усилить военное сотрудничество Армении с Россией
primeminister.am  /  Премьер-министр Республики Армения

Ереван, 15 июня. Армения должна значительно углубить военное взаимодействие с Россией, заявил и. о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

Укрепление сотрудничества необходимо на фоне действий Азербайджана, передает слова Пашиняна ТАСС. Баку проводит агрессивную политику, подчеркнул и. о. премьера на митинге в Сюникской области. Необходимо обеспечить безопасность Армении, включая и привлечение Минской группы ОБСЕ, добавил Пашинян.

«На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания», — заявил он.

Пашинян ранее заявлял о сотрудничестве с Российской Федерацией для решения пограничного конфликта с Азербайджаном. Правительство Армении намерено прекратить все споры с Баку мирным путем, добавил он.

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Армения азербайджан пашинян
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