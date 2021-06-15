Пашинян призвал усилить военное сотрудничество Армении с Россией

Ереван, 15 июня. Армения должна значительно углубить военное взаимодействие с Россией, заявил и. о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

Укрепление сотрудничества необходимо на фоне действий Азербайджана, передает слова Пашиняна ТАСС. Баку проводит агрессивную политику, подчеркнул и. о. премьера на митинге в Сюникской области. Необходимо обеспечить безопасность Армении, включая и привлечение Минской группы ОБСЕ, добавил Пашинян.

«На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания», — заявил он.

Пашинян ранее заявлял о сотрудничестве с Российской Федерацией для решения пограничного конфликта с Азербайджаном. Правительство Армении намерено прекратить все споры с Баку мирным путем, добавил он.