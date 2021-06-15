Глава Коми сравнил природную красоту региона со Швейцарией

Сыктывкар, 15 июня. Республика Коми — один из живописнейших регионов России. Она имеет большой потенциал в развитии самобытного сельского туризма.

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что регион сопоставим по красоте со Швейцарией. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости. По его словам, гости республики могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу.

«Зимой, когда мы с детьми приехали в Усть-Цильму на «Зарницу» и я прислал друзьям фотографии оттуда, очень многие стали сравнивать эти места, где еще во времена протопопа Аввакума осели старообрядцы, с Швейцарией и спрашивать, как сюда добраться», — рассказал Уйба.

Глава региона отметил, что Коми имеет огромный потенциал для развития сельского туризма. Он утверждает, что путешественников привлекают не стандартные отели, а деревенские гостевые дома.

Россиянам также рассказали о лучших курортах Азовского моря, где можно отдохнуть с детьми. В их числе Таганрог и Ростов-на-Дону. Также эксперты советуют обратить внимание на хутор Чумбур-Коса в Ростовской области.