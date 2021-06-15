Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:43
20:41
Спорт
Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
20:41
Весь мир
Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
20:32
Экономика
Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе
20:31
Шоу-бизнес
Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым
20:31
Происшествия
Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками
20:30
Экономика
Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
Все новости

Глава Коми сравнил природную красоту региона со Швейцарией

Общество
Глава Коми сравнил природную красоту региона со Швейцарией
wikipedia.org  /  xndr

Сыктывкар, 15 июня. Республика Коми — один из живописнейших регионов России. Она имеет большой потенциал в развитии самобытного сельского туризма.

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что регион сопоставим по красоте со Швейцарией. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости. По его словам, гости республики могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу.

«Зимой, когда мы с детьми приехали в Усть-Цильму на «Зарницу» и я прислал друзьям фотографии оттуда, очень многие стали сравнивать эти места, где еще во времена протопопа Аввакума осели старообрядцы, с Швейцарией и спрашивать, как сюда добраться», — рассказал Уйба.

Глава региона отметил, что Коми имеет огромный потенциал для развития сельского туризма. Он утверждает, что путешественников привлекают не стандартные отели, а деревенские гостевые дома.

Россиянам также рассказали о лучших курортах Азовского моря, где можно отдохнуть с детьми. В их числе Таганрог и Ростов-на-Дону. Также эксперты советуют обратить внимание на хутор Чумбур-Коса в Ростовской области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Коми сравнил природную красоту региона со Швейцарией
швейцария природа красота сравнение
Комментировать
Эксклюзив
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56932 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47537 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47325 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36167 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 29979 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru