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Тина Канделаки опровергла заявления о пьянстве Бузовой на «Матч ТВ»

Шоу-бизнес
Тина Канделаки опровергла заявления о пьянстве Бузовой на «Матч ТВ»
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 июня. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки резко отреагировала на опубликованные в Сети скрины якобы c ее Instagram-аккаунта.

Новость ведущая назвала «бесстыжим фейком», который рассмешил ее от души. Канделаки осудила распространителей информации за то, что они не связались с ней и не проверили подлинность «слитого» поста.

«Проверить подлинность той или иной сториз — вопрос одного звонка или сообщения моим пиарщикам. Да и интернет, как известно, все помнит. Если есть желающие посмотреть кэш моего Инстаграма — дайте знать. Разумеется, ничего подобного вы там не найдете», — резко ответила ведущая в своем Telegram-канале.

Всех желающих заработать популярность в ущерб «Матч ТВ» продюсер предупредила, что может привлечь к ответственности за распространение ложной информации.

В публикации, которая появилась якобы на странице Канделаки, подтверждалось, что ведущая Ольга Бузова пришла в студию телеканала в нетрезвом состоянии. Однако это не является оправданием поведения спортивного комментатора, в связи с чем руководство приняло решение об отстранении Дмитрия Губерниева от работы на матчах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тина Канделаки опровергла заявления о пьянстве Бузовой на «Матч ТВ»
губерниев бузова канделаки евро-2020
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