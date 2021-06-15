Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:11
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве

США
Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Уже завтра в Женеве состоится долгожданная встреча лидеров США и России. Это событие заранее приковало к себе внимание аналитиков, политологов и журналистов. Поскольку повестка встречи уже согласована, а состав делегаций озвучен, мы не будем спекулировать по поводу возможных итогов встречи. Попробуем понять как к встрече Владимира Путина и Джо Байдена относятся в Соединенных Штатах.

Война и мир

Между Россией и США в последние годы сложились очень непростые отношения: взаимные обвинения и упреки, санкции и контрсанкции, отзыв дипломатов и разрыв договоренностей  все это привело к обострению, которое не наблюдалось с окончания Холодной войны. По мнению обеих сторон, отношения между двумя государствами находятся на крайне низком уровне. Конечно, встреча лидеров тет-а-тет не сможет решить всех проблем, но может стать отправной точкой для постепенного налаживания взаимодействия.

Тем более, что взаимодействовать волей-неволей приходится. Вопросы климата и экологии, международной безопасности, в том числе в киберпространстве, являются важными и неотложными темами и для России и для США. Ни одна из стран не в состоянии решить эти проблемы в одиночку.

Тренируйся на... европейцах

Перед встречей с Путиным Байден совершил официальное турне в Европу, где провел встречи с европейскими лидерами. Кроме того, американский президент принял участие в саммите НАТО.

Можно предположить, что в ходе этих переговоров команда Байдена не только попыталась укрепить взаимоотношения с европейскими партнерами, изрядно подпорченные Дональдом Трампом, но и согласовать позиции перед встречей с российским президентом. Тем не менее, в США считают, что встреча с Путиным станет для Байдена гораздо более серьезным испытанием, чем переговоры с лидерами Европы.

Как отмечает CNN, в ходе своего европейского турне Байден каждую свободную минуту уделяет подготовке к встрече с российским президентом, пытаясь получить советы от европейских лидеров, у которых есть большой опыт общения с Путиным.

Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве
Global Look Press  / Pignatelli/EUC / Keystone Press Agency

Журналисты считают, что это поможет американскому лидеру занять жесткую позицию на переговорах, в ходе которых президент США должен потребовать от России «ответить за свои преступления» в Украине, Грузии и Сирии, призвать к ответственности за хакерские атаки на американские объекты и компании, и т.д.

Кроме того, журналисты CNN отмечают, что Байден решил воздержаться от проведения совместной пресс-конференции, чтобы лишить Путина трибуны, с которой он сможет обратиться к международной аудитории, продвигая свою повестку.

«Это не соревнование по поводу того, кто может лучше выступить на пресс-конференции или попытаться подколоть друг друга», - сказал Байден об отказе от совместной пресс-конференции.

Межпартийный консенсус

Политические обозреватели CNN, демократ Джим Лангевин и республиканец Майкл Маккол, считают, что Байден имеет «исторический шанс заставить российского президента следовать нормам международного права», «обуздать российских хакеров», атакующих США. Они уверены, что послание Байдена Путину должно быть «простым и понятным»: мы найдем преступников, атакующих Америку в киберпространстве и накажем страны, которые их укрывают .

Бывший посол США в ОБСЕ, республиканец Джим Гилмор в интервью Fox News заявил, что Байдену необходимо общаться с Россией на языке силы, используя санкции и мобилизуя союзников для оказания давления на ее политическое руководство. Вместе с тем он считает, что встреча Байдена с Путиным является ошибкой американского лидера. По его мнению, эта встреча «легитимизирует» российский режим и посылает сигналы, подрывающие веру в лидерство США, как союзникам Штатов, так и российской оппозиции.

Схожей позиции придерживается и бывший госсекретарь США Майк Помпео, сообщивший Fox New, что Байден растерял возможности для давления на Россию, которые были созданы предыдущей администрацией и американскому президенту в ходе переговоров будет нечего противопоставить Владимиру Путину. Помпео уверен, что единственное, что остается Байдену – идти на уступки в надежде договориться по интересующим США вопросам.

«Если «Америка вернулась» означает вернуться к Обаме и Байдену, президент Путин увидит эту слабость. Мы должны действовать лучше»,  написал Помпео в своем Twitter.

Мнение бывшего Госсекретаря поддержал его коллега по республиканской партии сенатор Тед Круз.

«Байден дал Путину все, что тот хотел»,  заявил он.

Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Можно считать, что хотя демократы и республиканцы в вопросе предстоящей встречи лидеров США и России пришли к межпартийному консенсусу, считая, что Байдену необходимо действовать жестко, они разошлись в оценке возможностей американского президента «гнуть свою линию».

А ты точно президент США?

Понятно, что политики пытаются выжать из предстоящих переговоров максимум политических дивидендов, эксплуатируя тему российской угрозы. Что же думают обычные американцы о встрече в Женеве?

Американский сегмент Twitter активно обсуждает интервью Путина каналу NBC. И судя по комментариям, многие из них написали затаившиеся за рубежом «Петров и Боширов».

«За несколько дней до встречи с Байденом Путин спрашивает, заказало ли правительство США «убийство женщины, которая вошла в Конгресс и была застрелена полицейским?» Он знает, что они это сделали. Вот почему он спросил об этом»,  написал пользователь с ником FirstWords.

«Похоже, он единственный, кто пытается их вызвать. Наши лидеры, конечно, не спрашивают»,  отвечает ему brodeyirvin.

Речь идет о ветеране ВВС Эшли Бэббит, которую 6 января застрелила охрана Капитолия США во время его штурма сторонниками Дональда Трампа. Многие американцы возмущены отсутствием расследования ее убийства. До сих пор не названо имя сотрудника, который в упор застрелил безоружную женщину.

«Прости, Байден... но Путин не боится хилых, слабых и старых»,  пишет Kambree.

Ей вторит пользователь Rob Schmitt.

«Жесткий к диктаторам» Байден дал Эрдогану вышвырнуть американские СМИ со встречи… следующий Путин!»,  пишет он.

Некоторые пользователи открыто издеваются над американским президентом, ставя под сомнение его физические возможности.

«Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень на вершине своей игры, знает каждую проблему в деталях, знает, как поворачиваться, знает, как троллить. Он просто вьет веревки из этой стенографистки NBC. Завтра у Байдена будет трудный день»,  резюмирует Hans Mahncke.

Можно констатировать, что обычные американцы, не скованные необходимостью любой ценой продвигать необходимую повестку, скептически относятся к возможностям президента Байдена на равных вести переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, американцы не склонны демонизировать российского лидера и Россию в целом. Многие из них считают правильными те вопросы, которые поднимает президент РФ в интервью NBC. Читая Twitter можно засомневаться, что президент США Байден, а не Путин.

Единственное, в чем сходятся и американские политики, и пользователи соцсетей   завтра у американского президента предстоит очень непростой день.

Вернуться назад

Все новости / США / Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве
путин россия сша переговоры байден
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57594 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50134 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48093 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 35515 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30609 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru