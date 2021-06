Американцы сравнили Путина и Байдена перед встречей в Женеве

Уже завтра в Женеве состоится долгожданная встреча лидеров США и России. Это событие заранее приковало к себе внимание аналитиков, политологов и журналистов. Поскольку повестка встречи уже согласована, а состав делегаций озвучен, мы не будем спекулировать по поводу возможных итогов встречи. Попробуем понять как к встрече Владимира Путина и Джо Байдена относятся в Соединенных Штатах.

Война и мир

Между Россией и США в последние годы сложились очень непростые отношения: взаимные обвинения и упреки, санкции и контрсанкции, отзыв дипломатов и разрыв договоренностей — все это привело к обострению, которое не наблюдалось с окончания Холодной войны. По мнению обеих сторон, отношения между двумя государствами находятся на крайне низком уровне. Конечно, встреча лидеров тет-а-тет не сможет решить всех проблем, но может стать отправной точкой для постепенного налаживания взаимодействия.

Тем более, что взаимодействовать волей-неволей приходится. Вопросы климата и экологии, международной безопасности, в том числе в киберпространстве, являются важными и неотложными темами и для России и для США. Ни одна из стран не в состоянии решить эти проблемы в одиночку.

Тренируйся на... европейцах

Перед встречей с Путиным Байден совершил официальное турне в Европу, где провел встречи с европейскими лидерами. Кроме того, американский президент принял участие в саммите НАТО.

Можно предположить, что в ходе этих переговоров команда Байдена не только попыталась укрепить взаимоотношения с европейскими партнерами, изрядно подпорченные Дональдом Трампом, но и согласовать позиции перед встречей с российским президентом. Тем не менее, в США считают, что встреча с Путиным станет для Байдена гораздо более серьезным испытанием, чем переговоры с лидерами Европы.

Как отмечает CNN, в ходе своего европейского турне Байден каждую свободную минуту уделяет подготовке к встрече с российским президентом, пытаясь получить советы от европейских лидеров, у которых есть большой опыт общения с Путиным.

Журналисты считают, что это поможет американскому лидеру занять жесткую позицию на переговорах, в ходе которых президент США должен потребовать от России «ответить за свои преступления» в Украине, Грузии и Сирии, призвать к ответственности за хакерские атаки на американские объекты и компании, и т.д.

Кроме того, журналисты CNN отмечают, что Байден решил воздержаться от проведения совместной пресс-конференции, чтобы лишить Путина трибуны, с которой он сможет обратиться к международной аудитории, продвигая свою повестку.

«Это не соревнование по поводу того, кто может лучше выступить на пресс-конференции или попытаться подколоть друг друга», - сказал Байден об отказе от совместной пресс-конференции.

Межпартийный консенсус

Политические обозреватели CNN, демократ Джим Лангевин и республиканец Майкл Маккол, считают, что Байден имеет «исторический шанс заставить российского президента следовать нормам международного права», «обуздать российских хакеров», атакующих США. Они уверены, что послание Байдена Путину должно быть «простым и понятным»: мы найдем преступников, атакующих Америку в киберпространстве и накажем страны, которые их укрывают .

Бывший посол США в ОБСЕ, республиканец Джим Гилмор в интервью Fox News заявил, что Байдену необходимо общаться с Россией на языке силы, используя санкции и мобилизуя союзников для оказания давления на ее политическое руководство. Вместе с тем он считает, что встреча Байдена с Путиным является ошибкой американского лидера. По его мнению, эта встреча «легитимизирует» российский режим и посылает сигналы, подрывающие веру в лидерство США, как союзникам Штатов, так и российской оппозиции.

Схожей позиции придерживается и бывший госсекретарь США Майк Помпео, сообщивший Fox New, что Байден растерял возможности для давления на Россию, которые были созданы предыдущей администрацией и американскому президенту в ходе переговоров будет нечего противопоставить Владимиру Путину. Помпео уверен, что единственное, что остается Байдену – идти на уступки в надежде договориться по интересующим США вопросам.

«Если «Америка вернулась» означает вернуться к Обаме и Байдену, президент Путин увидит эту слабость. Мы должны действовать лучше», — написал Помпео в своем Twitter.

If America "is back" means back to Obama-Biden, President Putin will see that weakness. We must do better. My thoughts below.https://t.co/Jb80plixJi — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 15, 2021

Мнение бывшего Госсекретаря поддержал его коллега по республиканской партии сенатор Тед Круз.

«Байден дал Путину все, что тот хотел», — заявил он.

Biden gave Putin everything he wanted. — Ted Cruz (@tedcruz) June 14, 2021

Можно считать, что хотя демократы и республиканцы в вопросе предстоящей встречи лидеров США и России пришли к межпартийному консенсусу, считая, что Байдену необходимо действовать жестко, они разошлись в оценке возможностей американского президента «гнуть свою линию».

А ты точно президент США?

Понятно, что политики пытаются выжать из предстоящих переговоров максимум политических дивидендов, эксплуатируя тему российской угрозы. Что же думают обычные американцы о встрече в Женеве?

Американский сегмент Twitter активно обсуждает интервью Путина каналу NBC. И судя по комментариям, многие из них написали затаившиеся за рубежом «Петров и Боширов».

«За несколько дней до встречи с Байденом Путин спрашивает, заказало ли правительство США «убийство женщины, которая вошла в Конгресс и была застрелена полицейским?» Он знает, что они это сделали. Вот почему он спросил об этом», — написал пользователь с ником FirstWords.

Days before he meets with Biden, Putin asks if the US government ordered “the assassination of the woman who walked into Congress and who was shot and killed by a policeman?” He knows they did. That’s why he asked it. — First Words (@unscriptedmike) June 15, 2021

«Похоже, он единственный, кто пытается их вызвать. Наши лидеры, конечно, не спрашивают», — отвечает ему brodeyirvin.

Речь идет о ветеране ВВС Эшли Бэббит, которую 6 января застрелила охрана Капитолия США во время его штурма сторонниками Дональда Трампа. Многие американцы возмущены отсутствием расследования ее убийства. До сих пор не названо имя сотрудника, который в упор застрелил безоружную женщину.

«Прости, Байден... но Путин не боится хилых, слабых и старых», — пишет Kambree.

I’m sorry Biden… but Putin isn’t afraid of frail, weak and old. — Kambree (@KamVTV) June 14, 2021

Ей вторит пользователь Rob Schmitt.

«Жесткий к диктаторам» Байден дал Эрдогану вышвырнуть американские СМИ со встречи… следующий Путин!», — пишет он.

“Tough on dictators” Biden let’s Erdogan kick the America media out of a meeting.. next up Putin! Join us at 10pm with Matt Schlapp @mschlapp — Rob Schmitt (@SchmittNYC) June 15, 2021

Некоторые пользователи открыто издеваются над американским президентом, ставя под сомнение его физические возможности.

When Biden comes face to face with Putin. pic.twitter.com/6OwTRzKEJ6 — TR Laney (@laney_tr) June 15, 2021

«Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень на вершине своей игры, знает каждую проблему в деталях, знает, как поворачиваться, знает, как троллить. Он просто вьет веревки из этой стенографистки NBC. Завтра у Байдена будет трудный день», — резюмирует Hans Mahncke.

The Putin interview is very good. This guy is on top of his game, knows every issue in detail, knows how to pivot, knows how to troll. He just runs rings around this NBC stenographer. Biden is going to have a tough day tomorrow. pic.twitter.com/I6LLwXszhy — Hans Mahncke (@HansMahncke) June 15, 2021

Можно констатировать, что обычные американцы, не скованные необходимостью любой ценой продвигать необходимую повестку, скептически относятся к возможностям президента Байдена на равных вести переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, американцы не склонны демонизировать российского лидера и Россию в целом. Многие из них считают правильными те вопросы, которые поднимает президент РФ в интервью NBC. Читая Twitter можно засомневаться, что президент США — Байден, а не Путин.

Единственное, в чем сходятся и американские политики, и пользователи соцсетей — завтра у американского президента предстоит очень непростой день.