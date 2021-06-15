Фанаты Киркорова задали звезде вопрос о синяках на его левой руке

Москва, 15 июня. Король российской эстрады вернулся в Москву и получил от своих коллег из Молдовы собственный портрет. Певец показал полотно в Instagram, где фанаты разглядели кое-что странное.

Бдительные подписчики по достоинству оценили подарок своему любимому исполнителю, но внимание поклонников привлекло не только это. На левой руке Филиппа Киркорова пользователи разглядели странные пятна или синяки, похожие на следы от капельницы, о чем сразу написали в комментариях под звездным постом.

«Хорошо, когда так встречают!!! А что с левой рукой?» — написала одна поклонница.

«А что за синяки на левой руке?» — вторила ей другая почитательница таланта исполнителя.

«Милый Филипп, синяки на внутреннем локтевом суставе???? Опасаюсь за Ваше здоровье», — озаботилась состоянием Киркорова еще одна фанатка.

Prt Scr instagram.com / @fkirkorov По

Впрочем, все вопросы о таинственных следах на левой руке артиста и его здоровье остались пока без ответа. Зато зрители узнали, за что же Филиппу Киркорову подарили такой роскошный подарок. Напомним, что певец и продюсер представлял в этом году на «Евровидении» молдавскую певицу Наталью Гордиенко, и таким образом ее соотечественники решили отблагодарить короля российской эстрады. Полотно было написано по мотивам романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», Киркоров изображен на нем в образе Воланда.

«Это не просто картина, а целое полотно загадок, key-кодов, которые нужно разгадывать и раскрывать», — добавил певец.

Чем и предложил заняться своим подписчикам, обещая на 24 часа оставить портрет в сториз и дать фанатам возможность найти все «тайники» на интригующем полотне.

Филипп Киркоров пропустил громкую премьеру во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой в одной из ролей. Но поп-король пообещал обязательно прийти на спектакль в следующий раз и «привезти друзей».