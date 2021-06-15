Роскосмос обсуждает с Францией использование космодрома Куру в Южной Америке

Москва, 15 июня. Роскосмос начал переговоры с Францией относительно использования космодрома Европейского космического агентства, заявил глава компании Дмитрий Рогозин.

Речь идет о космодроме Куру, который находится вблизи северного побережья Южной Америки. Площадку используют страны Европы, Европейское космическое агентство, а также Национальной центр космических исследований Франции. По словам Рогозина, Роскосмос обсуждает с Парижем вопрос совершения с космодрома пилотируемых запусков.

Ранее сообщалось, что Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС. По его словам, эксплуатацию станции можно продлить до 2030 года.