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Американские C-17 совершили более 600 рейсов для вывоза вооружения США из Афганистана

  /   Обновлено: 15 июня 2021 20:05
Армия
Американские C-17 совершили более 600 рейсов для вывоза вооружения США из Афганистана
wikipedia.org/wiki  /  PD

Вашингтон, 15 июня. Военно-транспортные самолеты C-17 совершили уже 611 рейсов с конца апреля для вывоза из Афганистана вооружения американской армии, заявило Центральное командование ВС США.

В сообщении сказано, что с конца апреля 14 379 единиц различного военного имущества было передано управлению тылового обеспечения минобороны Соединенных Штатов для уничтожения. Кроме этого, сам процесс вывода войск завершен более чем на 50%, добавили в командовании.

Пентагон планирует, что уже к 11 сентября американских солдат в Афганистане не останется. Предполагается оставить лишь один отряд морских пехотинцев, которые будут охранять американское посольство в Кабуле.

Ранее член Конгресса США Майк Вальц назвал условия возвращения военнослужащих в Афганистан. Это может произойти в случае вспышки активности террористов в регионе.

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сша афганистан C-17
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