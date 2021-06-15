Американские C-17 совершили более 600 рейсов для вывоза вооружения США из Афганистана

Вашингтон, 15 июня. Военно-транспортные самолеты C-17 совершили уже 611 рейсов с конца апреля для вывоза из Афганистана вооружения американской армии, заявило Центральное командование ВС США.

В сообщении сказано, что с конца апреля 14 379 единиц различного военного имущества было передано управлению тылового обеспечения минобороны Соединенных Штатов для уничтожения. Кроме этого, сам процесс вывода войск завершен более чем на 50%, добавили в командовании.

Пентагон планирует, что уже к 11 сентября американских солдат в Афганистане не останется. Предполагается оставить лишь один отряд морских пехотинцев, которые будут охранять американское посольство в Кабуле.

Ранее член Конгресса США Майк Вальц назвал условия возвращения военнослужащих в Афганистан. Это может произойти в случае вспышки активности террористов в регионе.