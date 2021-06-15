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Встреча Путина и Байдена в Женеве позволит им вдохнуть оптимизм в мировую политику

Политика
Встреча Путина и Байдена в Женеве позволит им вдохнуть оптимизм в мировую политику
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Берн, 15 июня. Саммит Россия — США может позволить главе РФ Владимиру Путину и его американскому коллеге Джо Байдену вдохнуть оптимизм в международную политику.

Соответствующее заявление сделал президент Швейцарии Ги Пармелен. Встреча лидеров двух государств состоится 16 июня в Женеве. Швейцарские власти ранее ввели ограничения на использование воздушного пространства города в преддверии саммита Путина и Байдена.

Помимо этого, сообщалось, что пресс-конференция президента Российской Федерации в Женеве состоится раньше, чем общение лидера Соединенных Штатов Джо Байдена с журналистами. Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg.

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путин сша байден швейцария
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