Житель Курской области пытался задушить двухлетнего ребенка

Курск, 15 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался задушить ребенка. Инцидент произошел в селе Большое Долженково.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда предпринял попытку задушить несовершеннолетнего. Чтобы спасти ребенка, прибывшим на место ЧП полицейским пришлось применить силу к злоумышленнику.

На данный момент задержанный мужчина находится под стражей стражу. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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