Набиуллина: позиция ЦБ по отношению к криптовалютам не изменилась

Москва, 15 июня. Центробанк РФ продолжает выступать против использования криптовалют для расчетов внутри страны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к цифровым монетам осталась прежней. По ее словам, криптовалюты — это «денежный суррогат», и Банк России выступает против того, чтобы они использовались в качестве расчетного средства.

Крипторынок сложно ограничивать на национальном уровне, так как он международный, объяснила Набиуллина. Она добавила, что нельзя смешивать понятие криптовалюты и цифрового рубля, поскольку последний — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная регулятором.

Эльвира Набиуллина также пригрозила участникам финансового рынка «закручиванием гаек», если те не станут вести себя добросовестно по отношению к клиентам. Она отметила, что банки не должны навязывать гражданам ненужные услуги.