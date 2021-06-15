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Набиуллина: позиция ЦБ по отношению к криптовалютам не изменилась

Экономика
Набиуллина: позиция ЦБ по отношению к криптовалютам не изменилась
ФБА «Экономика сегодня»  /  Жирнова Елена

Москва, 15 июня. Центробанк РФ продолжает выступать против использования криптовалют для расчетов внутри страны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к цифровым монетам осталась прежней. По ее словам, криптовалюты — это «денежный суррогат», и Банк России выступает против того, чтобы они использовались в качестве расчетного средства.

Крипторынок сложно ограничивать на национальном уровне, так как он международный, объяснила Набиуллина. Она добавила, что нельзя смешивать понятие криптовалюты и цифрового рубля, поскольку последний — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная регулятором.

Эльвира Набиуллина также пригрозила участникам финансового рынка «закручиванием гаек», если те не станут вести себя добросовестно по отношению к клиентам. Она отметила, что банки не должны навязывать гражданам ненужные услуги.

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Все новости / Экономика / Набиуллина: позиция ЦБ по отношению к криптовалютам не изменилась
набиуллина центробанк рф криптовалюты
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