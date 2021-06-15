Политолог Мартынов низко оценил компетенцию интервьюера Путина из NBC

Санкт-Петербург, 15 июня. Политолог Алексей Мартынов отметил низкий уровень компетенции журналиста американского телеканала NBC, который брал интервью у президента России Владимира Путина.

Российский лидер впервые за последние три года дал интервью американским СМИ. В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» гости проанализировали вопросы американского журналиста Кейра Симмонса и ответы главы государства.

Уровень интервью со стороны представителя NBC не впечатлил директора Международного института новейших государств и политолога Алексея Мартынова. По его словам, Симмонс не выглядел как ведущий журналист США, а его вопросы звучали как на «провинциальном ТВ».

«Это не ведущий журналист США, который берет интервью у одного из главных политиков мира. Вопросы выглядят провинциально, такой осадок остался, что это «Колхоз ТВ», на который непонятно как попал лидер России», — отметил политолог.

Симмонс будто не понимал, как нужно общаться с президентом России. Путин же в обычной манере подробно отвечал на вопросы, сказал Мартынов. Политолог указал на низкий уровень компетенции американского журналиста, которому выпала такая удача — взять интервью у мирового лидера.

Ранее стало известно, что Кейр Симмонс и все сотрудники съемочной группы телеканала NBC просидели на двухнедельном карантине перед интервью с Путиным.