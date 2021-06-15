Рогозин анонсировал повышение вместимости российского сегмента МКС

Санкт-Петербург, 15 июня. Российский сегмент на Международной космической станции вырастет до четырех человек, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Подобного результата удастся добиться благодаря вводу в строй модуля «Наука», сообщил он на пресс-конференции в рамках конференции GLEX. Расширение пространства позволит находиться в сегменте трем или даже четверым космонавтам. Впоследствии появится возможность чаще отправлять на борт станции космических туристов, передает его слова РИА Новости.

«У нас появляются дополнительные рабочие места», — добавил он.

Рогозин ранее рассказал, как госкорпорации удалось побить собственный рекорд по 58 безаварийным запускам ракет-носителей. Все решил правильный подбор кадров, подчеркнул глава Роскосмоса.