Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:41
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
20:32
Экономика
Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе
20:31
Шоу-бизнес
Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым
20:31
Происшествия
Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками
20:30
Экономика
Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
20:23
Общество
Башкирские нейрохирурги успешно провели уникальную операцию на мозжечке
20:22
Общество
Объявлена марка автомобиля, который будет разыгран среди привитых москвичей
Все новости

Рогозин анонсировал повышение вместимости российского сегмента МКС

  /   Обновлено: 15 июня 2021 19:58
Технологии
Рогозин анонсировал повышение вместимости российского сегмента МКС
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Санкт-Петербург, 15 июня. Российский сегмент на Международной космической станции вырастет до четырех человек, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Подобного результата удастся добиться благодаря вводу в строй модуля «Наука», сообщил он на пресс-конференции в рамках конференции GLEX. Расширение пространства позволит находиться в сегменте трем или даже четверым космонавтам. Впоследствии появится возможность чаще отправлять на борт станции космических туристов, передает его слова РИА Новости.

«У нас появляются дополнительные рабочие места», — добавил он.

Рогозин ранее рассказал, как госкорпорации удалось побить собственный рекорд по 58 безаварийным запускам ракет-носителей. Все решил правильный подбор кадров, подчеркнул глава Роскосмоса.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Рогозин анонсировал повышение вместимости российского сегмента МКС
наука мкс рогозин
Комментировать
Эксклюзив
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56932 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47537 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47325 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36167 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 29979 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru