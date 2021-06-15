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Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии разграничения в Донбассе

  /   Обновлено: 15 июня 2021 19:50
Новороссия
Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии разграничения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 15 июня. Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Бойцы ВСУ стянули в населенные пункты два бронетранспортера БТР-4 и две боевые машины МТ-ЛБ. Военнослужащие Луганской Народной Республики уже не первый раз фиксируют нахождение украинской военной техники в Донбассе. Такие действия являются нарушением установленных Минских соглашений.

Ранее разведка армейского корпуса ДНР заявила, что спецназ ВСУ готовится к провокациям в ДНР. Подготовку военных проводят американские инструкторы.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины напали на наблюдательный пост ЛНР. В ходе инцидента были убиты пять луганских военнослужащих.

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Все новости / Новороссия / Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии разграничения в Донбассе
украина ЛНР всу донбасс
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