Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии разграничения в Донбассе

Луганск, 15 июня. Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Бойцы ВСУ стянули в населенные пункты два бронетранспортера БТР-4 и две боевые машины МТ-ЛБ. Военнослужащие Луганской Народной Республики уже не первый раз фиксируют нахождение украинской военной техники в Донбассе. Такие действия являются нарушением установленных Минских соглашений.

Ранее разведка армейского корпуса ДНР заявила, что спецназ ВСУ готовится к провокациям в ДНР. Подготовку военных проводят американские инструкторы.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины напали на наблюдательный пост ЛНР. В ходе инцидента были убиты пять луганских военнослужащих.