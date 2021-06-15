Друзь о «фан-зоне ненависти» во Львове: Молодежь Украины натаскивают против России

Банды футбольных хулиганов на Украине отношения к спорту не имеют, это исключительно политика. Такую точку зрения в интервью ФАН выразил эксперт по Украине, политолог Игорь Друзь.

По его мнению, акция «фан-зоны ненависти» во Львове с большой вероятностью проплачена ради натаскивания молодежи против России.

«Поведение так называемых «координаторов футбольных болельщиков» во Львове вполне прагматично и разумно, но к спорту оно отношения не имеет. Это чистой воды политика и русофобия. Чемпионат Европы по футболу — удобный повод. Использовать футбол как прикрытие для разжигания ненависти подло и мерзко. Велика вероятность, что русофобские акции проспонсированы», — отметил собеседник ФАН.

К акции теоретически могли присоединиться и те, кто рассчитывает на волне русофобии сделать коммерческую рекламу, считает Друзь.

Эксперт добавил, что Западная Украина заражена нацизмом, хотя даже во Львове остались порядочные люди, пусть их и не так много.

«Банды футбольных хулиганов использовались и на Майдане. Достаточно вспомнить, что неонацисты «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) изначально позиционировали себя как футбольные фанаты. Это самая организованная, жестокая и буйная часть украинской молодежи. Так называемые «добробаты» имеют ядро из бывших футбольных хулиганов», — уточнил политолог.

Нацистские движения, которые называют себя «футбольными фанатами», — это организованные политические группировки, финансово поддерживаемые США. Миллионы долларов вливались олигархами Игорем Коломойским и Петром Порошенко для создания таких «карманных армий».

Что касается спорта, то на Украине, по мнению Друзя, людям, по большому счету, не до него. Он обратил внимание, что за украинскую сборную «патриоты» болеют не особо. Ситуация, по его словам, напоминает притчу про злого калеку, который мечтал не о том, чтобы у него появился второй глаз, а о том, чтобы ослеп его сосед.

Напомним, что в центре Львова 12 июня был организован просмотр матча чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. В соответствии с размещенным ранее на странице «Львовского фестиваля болельщиков» объявлением, за каждый гол в ворота России украинским болельщикам в фан-зоне бесплатно наливали пиво.

Помимо этого, организаторы фестиваля пригласили украинцев 16 июня болеть за Финляндию против русских, посулив фанатам за проявленную ненависть к России 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

1 Организация запрещена на территории РФ.