Летевший на Украину самолет экстренно сел в польском аэропорту

Варшава, 15 июня. Самолет, который летел в Запорожье, совершил экстренную посадку в аэропорту Катовице-Пыжовице. Экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности.

Во время полета пилот обнаружил, что у самолета неисправны шасси. Лайнер принадлежит авиакомпании Wizz Air.

На борту самолета находились 153 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших и погибших нет. Другие детали устанавливаются.

По факту вынужденной посадки пассажирского самолета Boeing-737 в Тюмени транспортная прокуратура организовала проверку. Самолет, летевший по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления Рощино из-за неисправности.