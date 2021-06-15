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Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России

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Общество
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 15 июня. Российский блогер посетил город Львов и выяснил, как западные украинцы относятся к России, Республике Крым и русским людям.

Западная Украина, по словам туриста, — достаточно интересный район страны. Почти все население разговаривает на украинском языке и мечтает переехать в Европу. К России же у большинства негативное отношение, хотя бывают и исключения.

«С двумя украинцами я как раз познакомился во Львове. Сразу сказал им, что я — русский, и решил выяснить их мнение о России. Меня сразило наповал то, что они сказали мне», — написал блогер на своем канале «Будни путешественника» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам собеседников, они не могут сказать ничего плохого о русских. Также украинцы выразили радость, что Крым после воссоединения с РФ начал процветать.

«При Украине полуостров в буквальном смысле был завален мусором. Теперь же это курорт довольно приличного уровня», — признались они.

Блогеру также рассказали, что Украина безуспешно пытается помериться силой с Россией, однако это только вредит украинцам. По мнению жителей страны, уже давно стало понятно, что «Европа — никакой не партнер».

«Поэтому Россия всегда останется победителем в российско-украинских отношениях. И нужно нормально относиться к России и русским и забыть уже про Крым. Так будет лучше всем», — добавили собеседники.

Ранее один из туристов показал на видео свое съемное жилье в Севастополе, куда он приехал отдохнуть. По его словам, крымский сервис находится на высоте.

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украина Киев россия
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