Аналитик назвал три секрета роста рубля после саммита в Женеве

Москва, 15 июня. Если саммит президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве будет успешной, рубль продолжит расти, уверен аналитик банка «Открытие» Максим Петроневич.

Успешным с точки зрения укрепления рубля может считаться хотя бы нейтральный исход встречи национальных лидеров, пояснил Петроневич в комментарии агентству «Прайм». У рубля и российской экономики в целом есть три секрета, которые помогут национальной валюте продолжать укрепляться.

Во-первых, неожиданно на руку российской национальной валюте сыграла очередная вспышка эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за неопределенности выездного туризма и возможных новых ограничений россияне обратят взор на внутренний туризм. Это выльется в сохранение валюты внутри национальной экономики.

Во-вторых, на фоне растущей выручки экспортеров с начала 2021 года выплаты дивидендов за 2020 будут относительно низкими. Это также поспособствует укреплению национальной валюты.

Наконец, росту рубля будут содействовать высокие ставки по вкладам, как в сравнении с валютами развивающихся стран, так и в сравнении с валютами зоны доллара и евро. По этой причине возрастет количество керри-трэйд операций, а в рубль начнет вкладываться гораздо больше нерезидентов РФ.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Если переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и ответы лидеров стран на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепления рубля может продолжиться», — резюмировал Петроневич свои рассуждения.

Аналитик также предупредил, что наиболее корректным будет сверка роста российской валюты не с долларом, а с евро. После переговоров в Женеве может пойти вверх и национальная валюта США, а вот для валюты Европейского Союза таких радужных перспектив не предвидится, заключил эксперт.

Ранее аналитики обратили внимание на неожиданный эффект Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По мере прохождения форума, российская национальная валюта показывала устойчивую тенденцию к росту.