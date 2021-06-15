Красноярский суд изменил меру пресечения бизнесмену Быкову

Красноярск, 15 июня. Свердловский районный суд изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства.

Таким образом, домашний арест заменили на заключение в следственном изоляторе, передает прокуратура края. Правоохранители полагают, что Быков нарушил условия исполнения меры пресечения и совершил действия, «направленные на незаконное воздействие на присяжных заседателей».

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов преступной группировки. Кроме того, он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.