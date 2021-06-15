Госдума одобрила запрет на продажу оружия спонсорам экстремистских организаций

В случае принятия в России законопроекта об изменениях в правилах оборота оружия разрешение на него не смогут получить граждане со снятой или погашенной судимостью, связанной с незаконным оборотом оружия, а также с преступлениями в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Парламентарий разъяснил, каких категорий граждан коснется законопроект об ужесточении правил продажи оружия в случае его принятия. Во вторник, 15 июня, депутаты поддержали его во втором чтении.

«К этому списку относятся и те, кто оправдывал в соцсетях терроризм, занимался финансированием организации, признанной экстремистской, а также те, кто занимался вербовкой и привлекал в ряды террористов людей», — пояснил Синяговский.

Таким образом законопроект, вносящий изменения в правила оборота оружия, в случае его окончательного принятия Госдумой, может затронуть основателей, участников и спонсоров признанных экстремистскими ФБК1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и «Штабов Навального»2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), а также других организаций этой категории.

Сам Алексей Навальный после выхода из тюрьмы также не сможет стать клиентом оружейных лавок: не только из-за причастности к созданию экстремистских организаций, но и в связи с наличием двух судимостей за совершенные преступления.

Подозреваемый в оправдании терроризма из-за исполнения им песни о теракте на Дубровке блогер Юрий Хованский, если его вина будет доказана, также может лишиться права на приобретение оружия.

«Как показали многочисленные трагические истории с применением оружия, одобренные нами поправки направлены на защиту населения. Законопроект предусматривает отказ в выдаче лицензии неоднократно судимым гражданам-рецидивистам. Касается это тех, кто был осужден за преступление экстремистской и террористической направленности. К этому списку относятся и грабители, участники криминальных нападений», — обратил внимание Синяговский.

Депутат также рассказал, что проблемы с покупкой пистолета или ружья могут возникнуть и у тех, кто был пойман пьяным за рулем.

«Если человек неоднократно садился пьяным за руль, нарушал ПДД, совершал наезды с летальными исходами, то в случае принятия закона он не будет иметь права получить лицензию до снятия судимости. Сейчас такое право у них есть», — добавил парламентарий.

15 июня Государственная дума проголосовала во втором чтении за законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «Об оружии» и другие, связанные с оборотом оружия, нормативные акты. Документом предполагается повышение возраста на приобретение охотничьего оружия с 18 до 21 года. Изменения касаются огнестрельного оружия ограниченного поражения, гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия. Правило не будет касаться граждан, которые проходят или прошли военную службу.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга