Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:40
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
20:32
Экономика
Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе
20:31
Шоу-бизнес
Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым
20:31
Происшествия
Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками
20:30
Экономика
Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
20:23
Общество
Башкирские нейрохирурги успешно провели уникальную операцию на мозжечке
20:22
Общество
Объявлена марка автомобиля, который будет разыгран среди привитых москвичей
Все новости

Профессор Ниязов назвал важной готовность Путина обсудить с Байденом насущные вопросы

  /   Обновлено: 15 июня 2021 19:30
Политика
Профессор Ниязов назвал важной готовность Путина обсудить с Байденом насущные вопросы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 15 июня. Готовность президента России Владимира Путина обсудить все насущные проблемы с главой США Джо Байденом на саммите в Женеве является самой важной частью интервью для телеканала NBC.

По словам профессора кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПБГУ Ниязи Ниязова, также определяющим моментом является то, что российский лидер отметил критичность двусторонних отношений. Путин утверждает, что стороны, несмотря на трудности, должны найти точки договоренности. Об этом историк рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Стратегическое взаимодействие сторон, борьба с пандемией, Арктика, все остальные вопросы на втором плане (переговоров в Женеве. — Прим. ред.)», — подчеркнул Ниязов.

Профессор Ниязов назвал важной готовность Путина обсудить с Байденом насущные вопросы
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо этого, он добавил, что не видит ничего плохого в обмене россиян на американцев. По словам профессора, это сближает стороны, даже если они не достигнут договоренностей.

«Это важно на международной арене. Взаимное доверие позволяет решать вопросы международной безопасности. Я приветствовал бы такой шаг», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что пресс-конференция президента России в Женеве состоится раньше, чем общение лидера США с журналистами. Соответствующую информацию распространил Bloomberg.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Профессор Ниязов назвал важной готовность Путина обсудить с Байденом насущные вопросы
путин байден ниязов
Комментировать
Эксклюзив
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56932 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47537 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47325 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36167 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 29979 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru