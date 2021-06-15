Профессор Ниязов назвал важной готовность Путина обсудить с Байденом насущные вопросы

Санкт-Петербург, 15 июня. Готовность президента России Владимира Путина обсудить все насущные проблемы с главой США Джо Байденом на саммите в Женеве является самой важной частью интервью для телеканала NBC.

По словам профессора кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПБГУ Ниязи Ниязова, также определяющим моментом является то, что российский лидер отметил критичность двусторонних отношений. Путин утверждает, что стороны, несмотря на трудности, должны найти точки договоренности. Об этом историк рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Стратегическое взаимодействие сторон, борьба с пандемией, Арктика, все остальные вопросы на втором плане (переговоров в Женеве. — Прим. ред.)», — подчеркнул Ниязов.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, он добавил, что не видит ничего плохого в обмене россиян на американцев. По словам профессора, это сближает стороны, даже если они не достигнут договоренностей.

«Это важно на международной арене. Взаимное доверие позволяет решать вопросы международной безопасности. Я приветствовал бы такой шаг», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что пресс-конференция президента России в Женеве состоится раньше, чем общение лидера США с журналистами. Соответствующую информацию распространил Bloomberg.