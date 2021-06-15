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В ЕС оценили темпы вакцинации против COVID-19

Общество
В ЕС оценили темпы вакцинации против COVID-19
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Женева, 15 июня. Ход массовой вакцинации на территории стран Евросоюза во вторник прокомментировала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции.

Согласно заявлению еврокомиссара, треть населения ЕС уже приняла участие в вакцинации от коронавируса. Всего по Евросоюзу распространено более 350 млн доз противовирусных препаратов. По данным РИА Новости, более 55% взрослого населения уже привились первым компонентом вакцины и более 32% получили вторую дозу лекарства.

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19, подчеркнув, что прививку лучше сделать до начала осенне-зимнего сезона. Как сообщалось ранее, рекомендации прокомментировал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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ес вакцинация коронавирус
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