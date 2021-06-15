США и Евросоюз намерены консультироваться друг с другом по вопросам России и Китая

Брюссель, 15 июня. Евросоюз и США планируют запустить формат консультаций для координации своих действий в отношении России и Китая. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

В документе сказано, что стороны приняли решение консультироваться друг с другом по поводу действий по отношению к Китаю, которые будут включать в себя элементы сотрудничества и конкуренции.