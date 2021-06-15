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Минфин России озвучил затраты на продление льготных программ по ипотеке

Экономика
Минфин России озвучил затраты на продление льготных программ по ипотеке
pixabay.com  /  skorchanov

Москва, 15 июня. Продление госпрограмм «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека» потребует в 2021-2023 годах почти 90 млрд рублей, следует из проекта Минфина РФ.

Реализация первой программы оценена в 40 млрд рублей, а второй почти в 50 млрд. Как указано в документе, ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита — 3 млн рублей. Семейная ипотека будет предлагаться по ставке 6%. Максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей, а для других регионов — 6 млн рублей. Участвовать в программе «Семейная ипотека» смогут и семьи с одним ребенком, если он был рожден после 1 января 2018 года.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что сейчас важно сконцентрироваться на помощи семьям с детьми. Так государство сможет решить задачу по улучшению демографической ситуации и поддержать спрос на жилье, объяснил представитель Минфина.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее оценил влияние льготных ипотечных программ на стоимость жилья в России. По его словам, они не так сильно повлияли на ситуацию с ростом цен, как задержки в строительстве из-за пандемии.

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