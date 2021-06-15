Ведущий Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров канала «Матч ТВ»

Санкт-Петербург, 15 июня. Телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг информацию о его отстранении от эфиров на канале «Матч ТВ». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Перед этим в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки появилось сообщение, в котором она написала, что временно отстранила ведущего после конфликта с Ольгой Бузовой. Вскоре оно было удалено из stories.

«Еду на эфир!!!» — написал Губерниев.

Он уточнил, что будет выступать в эфире телеканала в 21:00 и в 00:00 часов по московскому времени. Ведущий также призвал подписчиков не верить «слухам и сплетням». Он добавил, что работает много и каждый день и завтра в 15:00 будет обсуждать матч второго тура Евро-2020 между сборными России и Финляндии.