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Ведущий Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров канала «Матч ТВ»

Шоу-бизнес
Ведущий Губерниев опроверг слухи об отстранении от эфиров канала «Матч ТВ»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 15 июня. Телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг информацию о его отстранении от эфиров на канале «Матч ТВ». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Перед этим в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки появилось сообщение, в котором она написала, что временно отстранила ведущего после конфликта с Ольгой Бузовой. Вскоре оно было удалено из stories.

«Еду на эфир!!!» — написал Губерниев.

Он уточнил, что будет выступать в эфире телеканала в 21:00 и в 00:00 часов по московскому времени. Ведущий также призвал подписчиков не верить «слухам и сплетням». Он добавил, что работает много и каждый день и завтра в 15:00 будет обсуждать матч второго тура Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

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губерниев бузова канделаки матч тв евро-2020
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