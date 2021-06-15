Евросоюз и США собираются привлечь Белоруссию к ответственности за инцидент с Ryanair

Брюссель, 15 июня. Европейский союз и Соединенные Штаты намерены привлечь Белоруссию к ответственности за нарушение прав человека, а также инцидент с самолетом Ryanair.

Соответствующая информация находится в итоговом заявлении саммита ЕС — США, распространенном во вторник в Брюсселе.

Ранее глава авиакомпании заявил, что в ближайшие две недели будет опубликован доклад по ситуации с самолетом в Минске. По его словам, отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) представят в скором времени. Он уточнил, что пилот авиалайнера после сообщения о бомбе на борту «не мог поступить иначе».