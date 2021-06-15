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Ливия получила 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Ливия
Ливия получила 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Триполи, 15 июня. Партия российского препарата от COVID-19 «Спутник V» прибыла сегодня в столичный аэропорт Митига. Об этом сообщил начальник Отдела по вакцинации Национального центра по борьбе с заболеваниями Абд аль-Басит Смайо.

Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения. В ведомстве заявили, что из России поступило 100 тысяч доз.

Это уже вторая партия российской вакцины, отправленная в Ливию. В начале апреля Минздрав получил 101 250 доз «Спутника V».

На прошлой неделе начальник Отдела по вакцинации анонсировал прибытие лекарственного средства. Он также сообщал о росте количества желающих привиться в североафриканской стране.

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