Ливия получила 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Триполи, 15 июня. Партия российского препарата от COVID-19 «Спутник V» прибыла сегодня в столичный аэропорт Митига. Об этом сообщил начальник Отдела по вакцинации Национального центра по борьбе с заболеваниями Абд аль-Басит Смайо.

Груз перевезли на склад Службы медицинского снабжения. В ведомстве заявили, что из России поступило 100 тысяч доз.

Это уже вторая партия российской вакцины, отправленная в Ливию. В начале апреля Минздрав получил 101 250 доз «Спутника V».

На прошлой неделе начальник Отдела по вакцинации анонсировал прибытие лекарственного средства. Он также сообщал о росте количества желающих привиться в североафриканской стране.