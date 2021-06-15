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Пожарные на Ямале спасли испуганного кота, который сутки просидел на высоком столбе

  /   Обновлено: 15 июня 2021 18:53
Общество
Пожарные на Ямале спасли испуганного кота, который сутки просидел на высоком столбе
pixabay.com  /  123digitalservice

Салехард, 15 июня. Пожарные спасли забравшегося на высокий столб бездомного кота в селе Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа.

Животное сутки просидело на столбе, спасаясь от своры собак. Все это время кот жалобно мяукал и просил о помощи, написала одна из местных жительниц в социальных сетях.

«Позвонила пожарным села Сеяха, объяснила всю ситуацию, на что они сразу отреагировали. Кот был спасен», — сообщила женщина.

Дети тоже обрадовались спасению Барсика и назвали пожарных «крутыми героями». После спасения кота накормили, но обрел ли он хозяина, на данный момент неизвестно.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Там, спасатели сняли домашнего кота с высокой сосны. Он сбежал в лес и забрался на дерево в 50 метрах от дома.

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