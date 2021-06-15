Киев введет уголовную ответственность за критику в адрес ВСУ

Верховная рада Украины приняла к рассмотрению законопроект, резко осуждающий любое проявление критики в отношении украинской армии. Если народные депутаты одобрят указанный документ, уже с 1 сентября нынешнего года местным СМИ будет категорически запрещено публиковать материалы о бытовых условиях «некоторых подразделений вооруженных сил Незалежной». Помимо прочего, пользователям регионального сегмента интернета на территории от Ужгорода до Мариуполя под угрозой закрытия соответствующих страниц предпишут «удалить негативную информацию о ВСУ». В противном случае «несогласных и несознательных лиц» ждет преследование в судебном порядке. Чем может ознаменоваться такая инициатива, выяснял корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Изначально упомянутые изменения в Уголовный кодекс Украины были предложены представителем партии «Европейская солидарность» («ЕС») в Раде Алексеем Гончаренко. Как заявил автор инициативы, целью нововведения является «публичное наказание людей, нивелирующих патриотические порывы защитников Украины».

«Нужно ввести уголовную ответственность за умышленный подрыв авторитета [нашей] армии, попытку дискредитации или прямое оскорбление [украинских] ребят, борющихся с [российской] агрессией и защищающих украинские рубежи», — заявил нардеп Гончаренко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В документе, подписанном руководством партии «ЕС» (структуру возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ФАН), говорится буквально следующее:

«Сегодня необходимо на корню пресекать каждый оскорбительный выпад в адрес вооруженных сил Украины. Лицам, посягающим на авторитет ВСУ в частности и украинского государства в целом, будет грозить показательная ответственность».

Под словосочетанием «показательная ответственность» авторы идеи подразумевают исправительные работы на срок до шести месяцев или тюремное заключение на срок до двух лет. В отдельных случаях за публичные уничижительные выступления против ВСУ гражданин окажется за решеткой на срок от трех до пяти лет.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По некоторым данным, поводом к рассмотрению украинским парламентом нового документа стал грандиозный скандал, разгоревшийся вокруг выступления в одной из социальных сетей жительницы Чугуева (Харьковская область) Яны Ковалевой. По некоторым данным, женщина подвергла сомнению умственные способности не только большинства бывших участников так называемой «АТО — ООС в Донбассе», но и нынешних украинских военных, находящихся за пределами так называемой линии разграничения. Ранее некая Ольга С. обнародовала на своей странице во Всемирной паутине кадры пьяного дебоша, устроенного «ветеранами ВСУ» в Черкассах, а киевлянин Виталий Осташ распространил видео, на котором украинский солдат в состоянии наркотического опьянения случайно выстрелили себе в голову из автомата. Любопытно, что в отношении не только самой Ковалевой, но и ее семьи, а также Ольги С. и Кария уже начаты следственные действия.

«Механизм новых репрессий в отношении «несогласных» граждан на Украине фактически запущен, — резюмировал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Владимир Боровой. — На данный момент украинское государство, которое не может найти дополнительные средства на финансирование своих вооруженных сил, вновь пытается сыграть на «патриотических чувствах» солдат и офицеров ВСУ. Лозунг нынешнего правительства «Защитим армию морально и материально» Киев начал воплощать в жизнь со стороны «морали». В то же время сегодня рейтинг армии на Украине резко упал: многие молодые люди попросту игнорируют призыв на срочную службу, а резервисты предпочитают «откупаться» от воинской повинности. Именно поэтому не исключено, что в обозримом будущем страну ждут показательные судебные процессы: за каждый «косой взгляд и худое слово» в контексте вооруженных сил Незалежной украинские власти будут жестко наказывать».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Тем временем в ряде украинских регионов представители крайне правых националистических организаций уже выразили намерение самостоятельно «наказывать и перевоспитывать» всех тех, кто критикует устои Вооруженных сил Украины. Какие методы подобные структуры будут применять в своей деятельности, неизвестно.