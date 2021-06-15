Подросток без водительских прав разбился на мотоцикле в Тульской области

Тула, 15 июня. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тульской области. Участником трагичной аварии стал 14-летний юноша.

Дорожные полицейские располагают сведениями, что подросток решил покататься на мотоцикле. При этом он по причине возраста не имел законных оснований для поездки за рулем. Тем не менее, юноша решил управлять транспортным средством на районной автодороге, где мало автомобилей. По предположениям сотрудников полиции, несовершеннолетний водитель не справился с управлением мотоциклом в ходе движения.

«По предварительной информации, на автодороге в Суворовском районе он не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд с проезжей части, совершив наезд на опору линии сетей связи», — рассказали ФАН о происшествии в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался на месте. Установить все детали дорожно-транспортного происшествия предстоит сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее ФАН сообщал, что водитель в Тульской области погиб под собственным экскаватором.