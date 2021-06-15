Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 19:13
19:12
Общество
Американские ученые объяснили, кто может заболеть коронавирусом повторно
19:10
Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
19:10
Весь мир
Танзания готовится к внедрению биткоина в качестве платежного средства
19:10
Общество
Россияне со всех уголков страны примут участие в «ПряхаФесте» во Владимире
19:09
Политика
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
19:07
Политика
Байден заявил, что «всегда готов» к переговорам с Путиным
19:07
Евро 2020
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу
19:07
Весь мир
В Суринаме установлен рекорд смертности от COVID-19
19:06
Общество
Организаторы «Алых парусов» раскрыли подробности праздника выпускников
19:06
Происшествия
СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве
Все новости

Подросток без водительских прав разбился на мотоцикле в Тульской области

Происшествия
Подросток без водительских прав разбился на мотоцикле в Тульской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тула, 15 июня. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тульской области. Участником трагичной аварии стал 14-летний юноша.

Дорожные полицейские располагают сведениями, что подросток решил покататься на мотоцикле. При этом он по причине возраста не имел законных оснований для поездки за рулем. Тем не менее, юноша решил управлять транспортным средством на районной автодороге, где мало автомобилей. По предположениям сотрудников полиции, несовершеннолетний водитель не справился с управлением мотоциклом в ходе движения.

«По предварительной информации, на автодороге в Суворовском районе он не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд с проезжей части, совершив наезд на опору линии сетей связи», рассказали ФАН о происшествии в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался на месте. Установить все детали дорожно-транспортного происшествия предстоит сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее ФАН сообщал, что водитель в Тульской области погиб под собственным экскаватором.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подросток без водительских прав разбился на мотоцикле в Тульской области
дтп тульская область гибдд полиция дтп с погибшими
Комментировать
Эксклюзив
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 146377 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56342 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47016 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 43683 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 35479 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru