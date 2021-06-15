Amazon представила финальный трейлер фильма «Война будущего» с Крисом Праттом

Лос-Анджелес, 15 июня. Американская компания Amazon представила новый трейлер предстоящего блокбастера «Война будущего». Главную роль в фильме исполнил звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт.

Фильм рассказывает о путешественниках во времени, которые отправляются в прошлое ради спасения планеты. В 2051 году на Землю нападают инопланетяне, которые могут уничтожить все человечество, а солдатам нужно подкрепление в этой войне. Крис Пратт играет обычного учителя, который вынужден отправиться в смелое путешествие ради спасения близких.

Режиссером проекта выступил автор мультфильма «Лего фильм: Бэтмен» Крис МакКей. Вместе с Праттом в ленте сыграли Ивонн Страховски, Дж. К. Симмонс и другие, передает «Культуромания». Разработкой фантастического боевика занималась голливудская киностудия Paramount Pictures. Продюсеры планировали выпустить фильм еще в прошлом году, однако релиз был перенесен из-за пандемии коронавируса. Новая дата премьеры — 2 июля.

Ранее в Сети опубликовали первый трейлер нового мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман. Разработкой триллера занимался видеосервис Hulu.