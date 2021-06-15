Ольга Бузова совершила «нападение» на ЦУМ после истерики в эфире «Матч ТВ»

, 15 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила истерику в эфире телеканала «Матч ТВ». Однако спустя несколько часов после инцидента поклонники заметили ее в одной из примерочных ЦУМа.

Ольга Бузова стала героиней одной из программ канала «Матч ТВ», в рамках которой она должна была обсудить футбол и поддержку российской сборной. Однако передача пошла по иному сценарию. Во время эфира Бузова вступила в словесную перепалку с ведущим программы спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Он довел певицу до слез цитатой из произведения Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

«Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» — не без иронии полюбопытствовал Губерниев, чем довел Бузову до слез.

Певица расплакалась и незамедлительно покинула студию телеканала. Чтобы поднять себе настроение, она решила заняться шопингом в ЦУМе.

«Приехала снимать стресс. Я вас ограблю сегодня», — подписала фотографии Бузова, на которых она примеряет брендовые туфли.

Напомним, ранее Ольга Бузова призналась, что нередко использует профессиональную ретушь фотографий, публикуемых в своем Instagram-аккаунте. При этом ретуширует звезда Сети только лицо.