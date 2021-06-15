Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 19:13
19:10
Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
19:10
Весь мир
Танзания готовится к внедрению биткоина в качестве платежного средства
19:10
Общество
Россияне со всех уголков страны примут участие в «ПряхаФесте» во Владимире
19:09
Политика
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
19:07
Политика
Байден заявил, что «всегда готов» к переговорам с Путиным
19:07
Евро 2020
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу
19:07
Весь мир
В Суринаме установлен рекорд смертности от COVID-19
19:06
Общество
Организаторы «Алых парусов» раскрыли подробности праздника выпускников
19:06
Происшествия
СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве
19:02
Экономика
Набиуллина объяснила издержки разрушения института банковской тайны
Все новости

Ольга Бузова совершила «нападение» на ЦУМ после истерики в эфире «Матч ТВ»

Шоу-бизнес
Ольга Бузова совершила «нападение» на ЦУМ после истерики в эфире «Матч ТВ»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

, 15 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила истерику в эфире телеканала «Матч ТВ». Однако спустя несколько часов после инцидента поклонники заметили ее в одной из примерочных ЦУМа.

Ольга Бузова стала героиней одной из программ канала «Матч ТВ», в рамках которой она должна была обсудить футбол и поддержку российской сборной. Однако передача пошла по иному сценарию. Во время эфира Бузова вступила в словесную перепалку с ведущим программы спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Он довел певицу до слез цитатой из произведения Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

«Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» — не без иронии полюбопытствовал Губерниев, чем довел Бузову до слез.

Певица расплакалась и незамедлительно покинула студию телеканала. Чтобы поднять себе настроение, она решила заняться шопингом в ЦУМе.

«Приехала снимать стресс. Я вас ограблю сегодня», — подписала фотографии Бузова, на которых она примеряет брендовые туфли.

Напомним, ранее Ольга Бузова призналась, что нередко использует профессиональную ретушь фотографий, публикуемых в своем Instagram-аккаунте. При этом ретуширует звезда Сети только лицо.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова совершила «нападение» на ЦУМ после истерики в эфире «Матч ТВ»
скандал бузова шоу-бизнес матч тв цум шоппинг реакция соцсетей
Комментировать
Эксклюзив
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 146377 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56342 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47016 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 43683 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 35479 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru