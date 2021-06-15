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Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине

  /   Обновлено: 15 июня 2021 19:03
Украина
Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

«Где вы видели фашизм на Украине?» — часто спрашивает рукопожатная общественность. Показываем, где.

Если сделать над собой усилие и поверить нашей рукопожатной общественности, то окажется, что на свете нет страны более наделенной всеми возможными достоинствами, чем Украина.

На Украине все есть, скажут рукопожатцы. И свобода, и демократия. А самое главное — перспективы. И народ на Украине — свободолюбивый. Всем богата «незалежная». А нет у нее только углеводородов (поэтому Россия-де должна их предоставить), Путина и фашизма.

Причем иногда фашизма просто нет: «Да где вы видели бандеровцев?!» А иногда он, возможно, и проклевывается — но тогда «Да что вы лезете в чужую страну — своей бы занимались!»

— Но, постойте, вы же сами только что про Украину рассказывали, что фашизма там нет, а он…
— Вот и нечего туда смотреть! Лучше взгляните, какие в России дороги ужасные!
— Это Канада.
— Нечего совать нос в дела других стран — своей бы занялись!..

Вот и теперь наступил тот замечательный момент, когда на Украине «фашизма нет» — в том виде, что нужно, дескать, не лезть в ее дела, а заниматься российскими дорогами и туалетами.

Что же произошло?

Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине
Федеральное агентство новостей  / Петро Панч

На Украине торжественно, с участием президентского полка им. Богдана Хмельницкого, с официальный похоронным церемониалом Министерства обороны, с участием священников из новопровозглашенной ПЦУ и торжественным отпеванием в Михайловском соборе, похоронили члена СС «Галиция» Ореста Васкула.

Этот Васкул добровольно вступил в СС и оставил о своей службе воспоминания, достаточные для того, чтобы представить масштаб его личности. О том, как он боролся с советскими партизанами. Как участвовал в похоронах убитого разведчиком Николаем Кузнецовым главы правительства «Округа Галиция» Отто Бауэра. Как воевал под Бродами летом 1944-го… Васкул был арестован органами НКВД в 1947 году, приговорен к 25 годам заключения, но выпущен по амнистии в период хрущевской оттепели.

Теперь этого «героя» похоронили — на фоне новости о завершении во Львове тендера на демонтаж конструкций Монумента боевой славы. Скульптуры Матери-Родины и Солдата будут демонтированы за 131 тысячу гривен. Кстати, возле этого монумента находится могила того самого разведчика Кузнецова.

Барельефы с монумента переносятся в музей с названием «Территория террора». Таким образом, Кузнецов на Украине оказывается «террористом», а Бауэр — «жертвой террора».

Нам придется очень сильно сосредоточиться на дорогах, чтобы не замечать, как прямо под боком набух гнойник «того, чего нет», и что «это не нашего ума дело».

Так чего же, собственно, «нет на Украине»? Какого именно фашизма?

Факельные шествия в честь СС «Галиция», пышные похороны старого эсэсовца, демонтаж памятников в честь борцов с нацизмом… И все это — с одновременным осуждением факельного шествия со стороны Зеленского и законопроектом о борьбе с антисемитизмом. А также с борьбой против этого закона как «москальской провокации». Что за политический тяни-толкай?

Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

На самом деле, все просто. Мы наблюдаем балансирование между международными приличиями и обязанностью выполнять свою функцию. Дело в том, что на Украине действительно нет фашизма. Классического фашизма Германии или Италии — фашизма развитых, индустриальных стран, обладающих суверенитетом.

В хрестоматийном определении фашизма, данного Димитровым: «Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала», — для Украины нужно сделать важное дополнение: «…иностранного финансового капитала». Потому что финансовый капитал этой страны в результате действий ее политикума постоянно деградирует.

Для тех, кто забыл школьные уроки истории, напомню: финансовый капитал — это объединение банковского капитала и промышленного. В условиях захвата рынка Украины иностранными банками, при одновременной деиндустриализации, речи о диктатуре украинского финансового капитала не идет. Там шовинистическая и террористическая диктатура обслуживает интересы капитала иностранного — американского и европейского.

Формула построения «сельскохозяйственной сверхдержавы» означает, что по соседству с Россией возводится не рейх с машинами, концлагерями и танковыми армадами, а вышиваночный хутор. С пьяными драками, пещерным шовинизмом, мусорными люстрациями, убийствами исподтишка, навозом, свиньями и обстрелами мирного населения.

Украина строит Хуторейх. И для его постройки Киеву нужны толпы националистических дегенератов, дикарей, самого низкопробного отребья, ненавидящего все русское.

Так уж совпало, что зачастую они ненавидят и все еврейское. Деградация не бывает избирательной. Если мозг и нравственность гниют — они гниют целиком.

Но потребность во внешней поддержке диктует необходимость в постоянной маскировке чаяний и настроений, да и внешнего вида государственнического актива. Ибо все в нем омерзительно.

Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран

Поэтому закон о борьбе с антисемитизмом Украина примет — но бороться с антисемитами не будет. Потому что тогда придется бороться с теми, на кого Хуторейх опирается как на часть своего военно-репрессивного аппарата.

И 80 камней к годовщине трагедии Бабьего Яра, по инициативе Германии, в Киеве также поставят. Но тех, кто евреев убивал, будут по-прежнему награждать и хоронить с почестями.

А Израиль, в свою очередь, будет бдительно следить за каждым камнем, поставлять в ВСУ технику и не замечать ни обстрелов Донбасса, ни факельных маршей, ни похорон эсэсовцев. Во всяком случае, до тех пор, пока такая Украина приносит прибыль.

…Люди почему-то полагают, что фашизм — это Гитлер. А это не так. Фашизм — это подписи под письмом Гинденбургу с требованием назначить Гитлера канцлером с применением чрезвычайных полномочий.

Почитайте подписи. А потом посмотрите на список концернов, которые сейчас захватывают рынок и предприятия Украины.

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Все новости / Украина / Киев строит Хуторейх: Роман Носиков о том, какого именно фашизма нет на Украине
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