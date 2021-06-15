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Новой способ лечения болезни Альцгеймера успешно опробовали на обезьянах

Наука
Новой способ лечения болезни Альцгеймера успешно опробовали на обезьянах
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Вашингтон, 15 июня. Нейробиологи из Нью-Йоркского университета предложили новый способ лечения болезни Альцгеймера. Они приостановили развитие этого недуга у обезьян.

Специалисты раскрыли детали эксперимента. Предложенное лечение побудило иммунную систему поглощать деформированные белки. Накопление этих белков, в свою очередь, приводит к развитию деменции.

У пожилых животных после курса олигодезоксинуклеотидами CpG (CpG ODN) в ЦНС было на 59% меньше токсичных бляшек и тау-протеина, если сравнивать результаты с подопытными, которые не получали терапию, рассказали ученые. Также препараты приводят к улучшению когнитивных функций. Животные, которые проходили терапию, быстрее усваивали новую информацию.

Британские исследователи ранее составили список первых симптомов деменции. Среди признаков: ухудшение зрения, проблемы с оценкой расстояния и скоростью объектов.

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