Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:11
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти

  /   Обновлено: 15 июня 2021 22:02
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев

Шесть лет назад не стало популярной российской певицы, актрисы и телеведущей Жанны Фриске. На протяжении двух лет она боролась со страшной опухолью головного мозга, но 15 июня 2015 года болезнь взяла верх.

Корреспондент ФАН связался с отцом певицы Владимиром Фриске и узнал, как ее семья переживает этот тяжелый день.

«Как переживает... Мы просто помянули сегодня ребенка. Сегодня все приехали к нам домой. <…> Много было и друзей, и знакомых, и соседей», — сказал он.

Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
jeannefriske.com  / Официальный сайт Жанны Фриске

О затяжном конфликте с отцом малыша Платона отец певицы говорил не без труда, отметив, что подвижек в получении опеки над внуком пока нет. Однако близкие и юристы пытаются что-нибудь сделать, чтобы затяжной конфликт с отцом Дмитрием Шепелевым наконец прекратился.

«Он (Шепелев. — Прим. ФАН) просто хочет нам сделать плохо. Хотя это наш ребенок… Это дочкин ребенок. <…> Он просто дохамит до того, что у меня, не знаю, нервы сдадут, и он очень пожалеет», — завершил разговор Владимир Фриске.

Ранее сестра покойной артистки Наталья Фриске призналась, что родные до сих пор не смогли смириться с тяжелой потерей. Она поделилась с подписчиками трогательным видео и написала, что ей очень не хватает близкого человека.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
семья фриске шепелев певица
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57594 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50134 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48093 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 35515 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30609 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru