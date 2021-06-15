Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти

Шесть лет назад не стало популярной российской певицы, актрисы и телеведущей Жанны Фриске. На протяжении двух лет она боролась со страшной опухолью головного мозга, но 15 июня 2015 года болезнь взяла верх.

Корреспондент ФАН связался с отцом певицы Владимиром Фриске и узнал, как ее семья переживает этот тяжелый день.

«Как переживает... Мы просто помянули сегодня ребенка. Сегодня все приехали к нам домой. <…> Много было и друзей, и знакомых, и соседей», — сказал он.

jeannefriske.com / Официальный сайт Жанны Фриске

О затяжном конфликте с отцом малыша Платона отец певицы говорил не без труда, отметив, что подвижек в получении опеки над внуком пока нет. Однако близкие и юристы пытаются что-нибудь сделать, чтобы затяжной конфликт с отцом Дмитрием Шепелевым наконец прекратился.

«Он (Шепелев. — Прим. ФАН) просто хочет нам сделать плохо. Хотя это наш ребенок… Это дочкин ребенок. <…> Он просто дохамит до того, что у меня, не знаю, нервы сдадут, и он очень пожалеет», — завершил разговор Владимир Фриске.

Ранее сестра покойной артистки Наталья Фриске призналась, что родные до сих пор не смогли смириться с тяжелой потерей. Она поделилась с подписчиками трогательным видео и написала, что ей очень не хватает близкого человека.