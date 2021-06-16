Военный эксперт уверен, что НАТО скоро начнет защищать пингвинов в Антарктиде

Североатлантический альянс ищет себе новых врагов. Скоро НАТО начнет защищать интересы пингвинов в Антарктиде. К такому мнению в интервью ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что уровень угрозы повысился. Особое внимание он советует обратить на Россию. Примечательно, что в связи с этим Бюден призвал увеличить бюджетные отчисления на развитие армии и укрепление обороны страны.

«Мы не можем исключать вооруженного нападения», — подчеркнул Бюден.

Global Look Press / Camilo Freedman/Keystone Press Agency

На вопрос интервьюера, действительно ли так необходимо развивать армию или, вероятно, стоит готовиться противостоять иным угрозам, Бюден ответил, что военным и гражданским организациям необходимо совместно отрабатывать ответы на удар по любым жизненно важным структурам, будь то коммуникации, транспорт, энергоснабжение или здравоохранение. Также он призвал усиливать наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, чтобы быть в состоянии воздействовать на противника.

Прошлой осенью Стокгольм уже одобрил крупнейшее пополнение оборонного бюджета с 1950-х годов, несмотря на то, что шведская военная разведка MUST, напротив, в своем последнем годовом отчете об обстановке подчеркивала, что наиболее серьезные угрозы в адрес Швеции — не военного, а «гибридного» свойства. К 2025 году военный бюджет Швеции должен вырасти с 29 до 89 млрд крон.

Пингвины под защитой НАТО

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с чем связано такое громкое заявление главнокомандующего вооруженными силами Швеции. По его словам, Стокгольм до сих пор не может простить России поражение в Полтавской битве.

«Это связано со стремлением определенных кругов в Швеции не только пойти на конфронтацию с Россией, но и затянуть эту нейтральную страну в Североатлантический альянс. Кроме того, под выдуманным предлогом о мнимой угрозе хотят выделить большие суммы на содержание оборонного ведомства, чтобы увеличить численный состав вооруженных сил и количество боевой техники. Я хочу сказать, что это заявление также связано с истерикой Швеции, поскольку страна до сих пор не забыла про поражение в Полтавской битве», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

По мнению Василия Дандыкина, Запад довел ситуацию с мнимыми угрозами до абсурда. Военный эксперт не исключил возможности того, что скоро НАТО будет защищать пингвинов в Антарктиде.

«Западные военные никак не могут отказаться от мнимой угрозы — сначала советской, а теперь уже и российской. Это касается и того, что у берегов Швеции параноидно ищут наши подводные лодки. Такие заявления позволяют говорить о том, что Швеция пытается идти в фарватере НАТО. А Североатлантический альянс, как известно, сегодня беспокоит Китай, а также состояние белых медведей. В конце концов чиновники НАТО договорятся до того, что скажут: «Пингвины в Антарктиде нуждаются в защите Альянса». В этом ряду стоят и заявления о якобы готовности России на кого-то напасть. В самой Швеции ни к чему хорошему это не приведет, поскольку после вступления в НАТО благосостояние людей будет только ухудшаться. Это очевидно, поскольку за все нужно платить. Все это печально и грустно. Но я думаю, что здоровая часть шведского общества, более трезвомыслящая, не позволит втянуть страну в военные авантюры НАТО», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН генерал-майор, военный эксперт Сергей Липовой рассказал, как Российская Федерация может помешать Украине стать членом НАТО.