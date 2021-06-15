Путин оценил личный вклад Шаталова в развитие ракетно-космической отрасли

Москва, 15 июня. Соболезнования в связи с кончиной космонавта Владимира Шаталова выразил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Шаталов был одним из выдающихся представителей «прославленной плеяды покорителей Вселенной». Владимир Александрович был смелым, волевым, исключительно порядочным человеком. Он внес большой вклад в развитие отечественных авиационной и ракетно-космической отраслей за годы важной и ответственной работы, заявил Путин.

Кроме того, Шаталов повлиял на популяризацию ключевых достижений национальной космической программы.

Госкорпорация «Роскосмос» во вторник сообщила, что дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов умер в возрасте 93 лет. Впервые он отправился в космос в 1969 году.