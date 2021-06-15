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Золотарев указал на истинную причину сотрудничества Протасевича с властями

Политика
Золотарев указал на истинную причину сотрудничества Протасевича с властями
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 15 июня. Задержанный в Минске Роман Протасевич открыто обвинил Запад в организации незаконных акций в Белоруссии во время пресс-конференции для дипломатов и журналистов.

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что нет ничего удивительного и особенного в линии поведения задержанного в Минске сооснователя признанного в Белоруссии экстремистскимTelegram-канала Nexta Романа Протасевича. У молодого человека не было выбора, так как белорусы «провели с ним определенную работу» и теперь он является не «оружием» в руках Западных стран, а наоборот играет против них. Золотарев обсудил интервью Протасевича с ведущим Даниилом Богатыревым в эфире YouTube-канала «КРТ».

«Протасевич выступил в белорусском МИДе на пресс-конференции для иностранных журналистов и дипломатов. Половина дипломатов сразу же встала и вышла, но Протасевич поет как соловей. И теперь он заявил, что хочет исправить все то, чем он навредил Белоруссии, и будет сотрудничать со следствием активно», — заявил украинский политолог.

По мнению эксперта, задержанный «множит на ноль» всю оппозицию и открыто обвиняет Западные страны в незаконных акциях, который были проведены в Белоруссии после выборов в 2020 году. Истинной причиной изменения мнения Протасевича стала «определенная работа» силовиков с ним. Золотарев считает, что подобные мысли он будет высказывать еще продолжительное время, поэтмоу некоторые дипломаты просто не смогли его дослушать, им было неприятно.

Протасевича задержали в Минске в конце мая, когда принудительно приземлили самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Белоруссия заявила, что якобы на борту воздушного судна, следовавшего из Афин в Вильнюс заложена бомба. По словам властей, об этом им сообщили в анонимном письме, но в итоге сигнал не подтвердился.

Бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич не смог сдержать слез в конце своего большого интервью. Он публично заявил, что больше не хочет связывать свою жизнь с политикой.

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Все новости / Политика / Золотарев указал на истинную причину сотрудничества Протасевича с властями
Киев оппозиция белоруссия протасевич
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