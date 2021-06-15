Пятеро палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией в Иерусалиме

Иерусалим, 15 июня. Несколько граждан Палестины пострадали в ходе столкновений с подразделениями израильской полиции в Старом городе. Об этом сообщает Красный Полумесяц.

#BREAKING| As thousands of Israeli settlers went out to the streets in Jerusalem settlers raid, Israeli forces brutally attacked native Palestinians, wounding five and arresting six others. #JerusalemMassRaidhttps://t.co/q1fRHXrcgI — Quds News Network (@QudsNen) June 15, 2021

Согласно последним данным организации, в рамках беспорядков, начавшихся в Иерусалиме в преддверии проведения марша правых еврейских активистов, травмы получили по меньшей мере пятеро палестинцев: трое — в результате попадания резиновых пуль, один — в ходе избиения, еще один активист пострадал в ходе детонации светошумовой гранаты, брошенной полицейскими.

Столкновения начались в районе Дамасских ворот, проход к которым для арабского населения города заблокировали подразделения израильской полиции. Они были стянуты к месту проведения так называемого «Марша флагов» для обеспечения порядка. Кроме того, блокпосты были установлены на подъездах к Иерусалиму: правоохранители пытались выявить и остановить потенциальных нарушителей спокойствия в городе.

قوات الاحتلال تغلق الشوارع المؤدية لباب العامود وتمنع المقدسيين من الوصول إليه تمهيداً لمسيرة الأعلام الاستيطانية pic.twitter.com/PjGxlRrkkD — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 15, 2021

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, полиция применила водометы и баллоны со слезоточивым газом для разгона протестующих. При этом демонстранты атакуют правоохранителей, забрасывая их камнями, а также поджигают покрышки в районах беспорядков. Сообщается также, что атаке подверглось здание минюста, которое активисты также забросали камнями.

IOF is using sewage water to disperse Palestinians near AlSahera entrance in #Jerusalem https://t.co/TqFZpvVxmb — Natalie (@Natalalalalie) June 15, 2021

Незадолго до начала столкновений военное крыло движения ХАМАС предостерегло израильтян от «провокаций» в Иерусалиме, пригрозив последствиями в случае совершения агрессивных действий у мечети Аль-Акса.

Abu Ubaidah in a message through the official channel of the Al Qassam Brigades said that his party was monitoring the situation in Jerusalem at this time. He warned the intruders and their leaders from committing aggressive and provocative actions on the Al Aqsa Mosque. pic.twitter.com/8Ews5pdJIs — Jongkook ???????????????? (@_kfajk) June 15, 2021

Марш с флагами

Вечером 15 июня в Иерусалиме начался марш еврейских правых активистов, разрешение на организацию которого было оглашено накануне. Изначально шествие было запланировано на 10 мая, однако его в последний момент отменили из-за беспорядков в городе и начала ракетных обстрелов израильских городов радикалами из сектора Газа.

В течение 11 дней ЦАХАЛ и палестинские группировки сопротивления обменивались ударами, в ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. По имеющимся данным, за время обострения конфликта с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц.

Причиной обострения ситуации стали беспорядки у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Местные жители устроили акцию протеста в ответ на решение израильского суда о выселении арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.