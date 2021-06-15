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Пятеро палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией в Иерусалиме

  /   Обновлено: 15 июня 2021 18:49
Ближний Восток
Пятеро палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией в Иерусалиме
Global Look Press  /  Hannelore Foerster via www.imago / www.imago-images.de

Иерусалим, 15 июня. Несколько граждан Палестины пострадали в ходе столкновений с подразделениями израильской полиции в Старом городе. Об этом сообщает Красный Полумесяц.

Согласно последним данным организации, в рамках беспорядков, начавшихся в Иерусалиме в преддверии проведения марша правых еврейских активистов, травмы получили по меньшей мере пятеро палестинцев: трое — в результате попадания резиновых пуль, один — в ходе избиения, еще один активист пострадал в ходе детонации светошумовой гранаты, брошенной полицейскими.

Столкновения начались в районе Дамасских ворот, проход к которым для арабского населения города заблокировали подразделения израильской полиции. Они были стянуты к месту проведения так называемого «Марша флагов» для обеспечения порядка. Кроме того, блокпосты были установлены на подъездах к Иерусалиму: правоохранители пытались выявить и остановить потенциальных нарушителей спокойствия в городе.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, полиция применила водометы и баллоны со слезоточивым газом для разгона протестующих. При этом демонстранты атакуют правоохранителей, забрасывая их камнями, а также поджигают покрышки в районах беспорядков. Сообщается также, что атаке подверглось здание минюста, которое активисты также забросали камнями.

Незадолго до начала столкновений военное крыло движения ХАМАС предостерегло израильтян от «провокаций» в Иерусалиме, пригрозив последствиями в случае совершения агрессивных действий у мечети Аль-Акса.

Марш с флагами

Вечером 15 июня в Иерусалиме начался марш еврейских правых активистов, разрешение на организацию которого было оглашено накануне. Изначально шествие было запланировано на 10 мая, однако его в последний момент отменили из-за беспорядков в городе и начала ракетных обстрелов израильских городов радикалами из сектора Газа.

В течение 11 дней ЦАХАЛ и палестинские группировки сопротивления обменивались ударами, в ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. По имеющимся данным, за время обострения конфликта с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. 

Причиной обострения ситуации стали беспорядки у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Местные жители устроили акцию протеста в ответ на решение израильского суда о выселении арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

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израиль палестина иерусалим
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