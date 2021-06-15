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Более 200 пунктов вакцинации открыли в Краснодарском крае для жителей и отдыхающих

Общество
Более 200 пунктов вакцинации открыли в Краснодарском крае для жителей и отдыхающих
pixabay.com

Краснодар, 15 июня. Как жители, так и отдыхающие могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. Для этого в регионе открыли более 200 прививочных пунктов.

Эпидемиологическая ситуация на Кубани остается стабильной, сообщили в региональном оперативном штабе. Несмотря на то, что в Краснодарском крае фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом, ограничения вводить не планируется. Однако решение зависит от скорости вакцинации и выработки коллективного иммунитета.

Жителей и отдыхающих призывают активнее вакцинироваться. В регионе организовали 239 прививочных пунктов, которые работают без выходных и праздников с 08:00 до 20:00. Записаться можно лично, позвонив в медучреждение или оформив заявку на портале «Госуслуги». Отдыхающие могут поставить второй компонент прививки, если первый был сделан в своем регионе.

Роспотребнадзор ранее дал рекомендации россиянам по подготовке к вакцинации от коронавируса. Прививку лучше сделать до наступления осенне-зимнего сезона.

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краснодар вакцинация коронавирус
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