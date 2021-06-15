В Совфеде раскритиковали идею введения штрафов за зимние шины летом

Москва, 15 июня. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин оценил идею штрафовать водителей за шины с шипами летом.

Сенатор уверен, что на данном этапе для автовладельцев достаточно штрафов, поэтому ведение новых ограничений является несвоевременным решением. Он отметил, что сам является водителем и никакого восторга предложение о новых санкциях у него не вызывает.

«У нас и так довольно разнообразная и достаточно вариативная система законов, чтобы правоприменители и правоохранители могли пользоваться теми штрафами, которые уже есть в их руках, чтобы регулировать дорожное движение и дорожную безопасность», – раскритиковал идею Башкин в интервью «Радио 1».

Таким образом сенатор прокомментировал предложение ассоциации «Росасфальт», объединяющей дорожников, начать штрафовать водителей за то, что те используют летом зимние шины с шипами.

По последним подсчетам научных специалистов, около 25 миллионов тонн покрышек ежегодно уходят на свалку. Эксперты задумались над созданием из них вторичного сырья, которое может пригодиться при строительных работах.