Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 19:12
19:10
Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
19:10
Весь мир
Танзания готовится к внедрению биткоина в качестве платежного средства
19:10
Общество
Россияне со всех уголков страны примут участие в «ПряхаФесте» во Владимире
19:09
Политика
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
19:07
Политика
Байден заявил, что «всегда готов» к переговорам с Путиным
19:07
Евро 2020
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу
19:07
Весь мир
В Суринаме установлен рекорд смертности от COVID-19
19:06
Общество
Организаторы «Алых парусов» раскрыли подробности праздника выпускников
19:06
Происшествия
СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве
19:02
Экономика
Набиуллина объяснила издержки разрушения института банковской тайны
Все новости

В Совфеде раскритиковали идею введения штрафов за зимние шины летом

Общество
В Совфеде раскритиковали идею введения штрафов за зимние шины летом
Невские Новости

Москва, 15 июня. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин оценил идею штрафовать водителей за шины с шипами летом.

Сенатор уверен, что на данном этапе для автовладельцев достаточно штрафов, поэтому ведение новых ограничений является несвоевременным решением. Он отметил, что сам является водителем и никакого восторга предложение о новых санкциях у него не вызывает.

«У нас и так довольно разнообразная и достаточно вариативная система законов, чтобы правоприменители и правоохранители могли пользоваться теми штрафами, которые уже есть в их руках, чтобы регулировать дорожное движение и дорожную безопасность», – раскритиковал идею Башкин в интервью «Радио 1».

Таким образом сенатор прокомментировал предложение ассоциации «Росасфальт», объединяющей дорожников, начать штрафовать водителей за то, что те используют летом зимние шины с шипами.

По последним подсчетам научных специалистов, около 25 миллионов тонн покрышек ежегодно уходят на свалку. Эксперты задумались над созданием из них вторичного сырья, которое может пригодиться при строительных работах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Совфеде раскритиковали идею введения штрафов за зимние шины летом
совет федерации автовладельцы шины
Комментировать
Эксклюзив
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 146377 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56342 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47016 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 43683 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 35479 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru