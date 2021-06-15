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Власти Женевы пожелали Путину и Байдену конструктивных переговоров

Политика
Власти Женевы пожелали Путину и Байдену конструктивных переговоров
wikipedia.org  /  Hennings.iheid / CC BY-SA 3.0

Женева, 15 июня. Администрация Женевы пожелала президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Джо Байдену плодотворных и конструктивных переговоров.

Руководство швейцарского города сделало все для подготовки саммита Россия — США, говорится в заявлении исполнительного совета Женевы.

«Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», — отмечается в документе.

Ранее власти Швейцарии ограничили полеты над территорией страны в связи со встречей российского и американского президентов. Специальные меры безопасности будут действовать до 17 июня включительно.

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путин байден женева
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