Власти Женевы пожелали Путину и Байдену конструктивных переговоров

Женева, 15 июня. Администрация Женевы пожелала президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Джо Байдену плодотворных и конструктивных переговоров.

Руководство швейцарского города сделало все для подготовки саммита Россия — США, говорится в заявлении исполнительного совета Женевы.

«Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», — отмечается в документе.

Ранее власти Швейцарии ограничили полеты над территорией страны в связи со встречей российского и американского президентов. Специальные меры безопасности будут действовать до 17 июня включительно.