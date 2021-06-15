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Остроумный ответ Путина Байдену привел в восторг западные СМИ

Политика
Остроумный ответ Путина Байдену привел в восторг западные СМИ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июня. «Апперкот» президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену в ходе интервью каналу NBC пришелся по вкусу британскому социальному медиа LADbible.

LADbible совмещает в себе функционал новостного сервиса и социальной сети. Многие местные пользователи в том числе выступают и как полноценные авторы публикаций и статей. Один из таких пользователей, Стюарт Перри, обратил внимание на высказывание Владимира Путина во время интервью.

«У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, когда рожа крива… Если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас», — цитирует Перри российского лидера.

Высказывание Путина стало, по мнению восторженного автора, «апперкотом» на фоне постоянных попыток сторон «подколоть» друг друга. В ответ на вопросы о якобы «политических репрессиях» в России Путин напомнил о штурме Капитолия 6 января 2021 года, что не понравилось интервьюеру и привело в восторг иностранного журналиста.

«Путина пришлось срочно перебить, чтобы интервьюер смог сказать, что люди, арестованные за восстание в Капитолии, были задержаны за совершение серьезных преступлений, таких как незаконное проникновение и агрессивное поведение», — пишет Перри.

Президент США Джо Байден находится в европейском турне. 46-й президент Штатов посетил с визитом королеву Великобритании Елизавету II, саммит G7 и подписал с британским премьером Борисом Джонсоном новую Атлантическую хартию в Корнуолле. Также Байден встретился с канцлером США Ангелой Меркель, а 15 июня прибыл на саммит ЕС — США. Переговоры Путина и Байдена пройдут уже 16 июня в швейцарской Женеве и займут 4–5 часов.

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путин байден интервью nbc штурм капитолия
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