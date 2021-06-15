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В Кировской области пройдет первая в России сельскохозяйственная микроперепись

Общество
В Кировской области пройдет первая в России сельскохозяйственная микроперепись
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Киров, 15 июня. Проведение микропереписи позволит получить информацию об изменениях в структуре сельского хозяйства Кировской области за последние пять лет.

Кировстат организует проведение первой в России сельскохозяйственной микропереписи (СХМП-2021). Об этом сообщает издание «Свойкировский.рф». По информации регионального правительства, это мероприятие охватит не менее 30% сельскохозяйственной переписи. Участие в ней примут как юридические, так и физические лица. Перепись будет проводиться в период с 1 по 30 августа.

«В августе этого года сельхозпроизводителям предстоит ответить на вопросы о земельных ресурсах, посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, о поголовье сельскохозяйственных животных», — объяснил министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков.

Вся собранная информация будет носить конфиденциальный характер. Сельхозорганизации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели будут заполнять переписные листы сами. В некоммерческие объединения и индивидуальные хозяйства же переписчики будут приходить лично.

В России также состоится «котокультурная перепись», сообщалось ранее. Идея о проведении такой переписи появилась у сотрудников Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ее цель — составить список животных, живущих в культурных заведениях.

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сельское хозяйство перепись кировстат
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