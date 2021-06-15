Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Москва, 15 июня. Известная ведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о нетрезвом состоянии певицы Ольги Бузовой во время скандального эфира.

Звезда «Дома-2» пришла на канал для обсуждения первых результатов Евро-2020. По телемосту студию связали со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым. Во время эфира комментатор позволял себе едкие шутки в адрес ведущей, чем довел ее до слез.

Спустя некоторое время продюсер «Матч ТВ» прокомментировала произошедшее. Канделаки подтвердила, что во время записи эфира поющая ведущая была в состоянии алкогольного опьянения.

«Оля действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет никакого отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений. Оля вернется к нам в эфир в пятницу. Не пропустите», — написала ведущая в Stories Instagram.

В соответствии с этим продюсер заявила, что Губерниев «наказан» и будет временно отстранен от эфиров за хамское поведение. Однако позже публикация была удалена из общего доступа.

Губерниев принес извинения Бузовой в своем Telegram-канале. Однако официальный представитель артистки заявил, что она не станет принимать их, поскольку не слышала слова лично.