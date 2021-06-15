Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 19:11
19:10
Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
19:10
Весь мир
Танзания готовится к внедрению биткоина в качестве платежного средства
19:10
Общество
Россияне со всех уголков страны примут участие в «ПряхаФесте» во Владимире
19:09
Политика
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
19:07
Политика
Байден заявил, что «всегда готов» к переговорам с Путиным
19:07
Евро 2020
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу
19:07
Весь мир
В Суринаме установлен рекорд смертности от COVID-19
19:06
Общество
Организаторы «Алых парусов» раскрыли подробности праздника выпускников
19:06
Происшествия
СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве
19:02
Экономика
Набиуллина объяснила издержки разрушения института банковской тайны
Все новости

Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Шоу-бизнес
Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 июня. Известная ведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о нетрезвом состоянии певицы Ольги Бузовой во время скандального эфира.

Звезда «Дома-2» пришла на канал для обсуждения первых результатов Евро-2020. По телемосту студию связали со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым. Во время эфира комментатор позволял себе едкие шутки в адрес ведущей, чем довел ее до слез.

Спустя некоторое время продюсер «Матч ТВ» прокомментировала произошедшее. Канделаки подтвердила, что во время записи эфира поющая ведущая была в состоянии алкогольного опьянения.

«Оля действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет никакого отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений. Оля вернется к нам в эфир в пятницу. Не пропустите», — написала ведущая в Stories Instagram.

В соответствии с этим продюсер заявила, что Губерниев «наказан» и будет временно отстранен от эфиров за хамское поведение. Однако позже публикация была удалена из общего доступа.

Губерниев принес извинения Бузовой в своем Telegram-канале. Однако официальный представитель артистки заявил, что она не станет принимать их, поскольку не слышала слова лично.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Канделаки подтвердила алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
губерниев бузова канделаки евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Генерал Липовой рассказал, как РФ может помешать Украине стать членом НАТО
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 146377 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 56342 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47016 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 43683 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 35479 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru