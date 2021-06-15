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Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил отмену обязательного техосмотра в России

Общество
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил отмену обязательного техосмотра в России
pxhere.com

Москва, 15 июня. Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто оценил отмену обязательного техосмотра. По его словам, новый закон даст больше свободы.

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в стране отменяется обязательность прохождения ТО для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа.

Закон об отмене обязательного техосмотра в России даст больше свободы автомобилисткам и снизит число «оков», заявил Моржаретто. Автоэксперт уверен, что отказ от обязательной процедуры никак не повлияет на станции технического осмотра транспортного средства.

Согласно новому закону, такие станции не будут закрываться и каждый желающий всегда сможет проверить автомобиль в добровольном порядке. При этом Моржаретто подчеркнул, что технический осмотр останется обязательным для владельцев грузовиков, автобусов и такси.

«Станции техосмотра как работали, так и работают», – заверил эксперт в интервью «Радио 1».

Еще один эксперт, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, в интервью ФАН назвал отмену обязательного техосмотра настоящим облегчением для водителей по всей стране.

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автомобиль закон моржаретто техосмотр
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