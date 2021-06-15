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Польский парламент принял резолюцию против строительства «СП-2»

  /   Обновлено: 15 июня 2021 18:39
Политика
Польский парламент принял резолюцию против строительства «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Варшава, 15 июня. Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток —2», соответствующий документ получил поддержку 452 парламентариев.

Нижняя палата польского парламента призывает Евросоюз отказаться от какой-либо поддержки касательно реализации «СП-2», говорится в документе. Также Сейм потребовал США расширить санкции по отношению к компаниям, участвующим в строительстве трубопровода.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас не исключил введения новых ограничительных мер против «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона. По его словам, представители как Демократической, так и Республиканской партий США «не очень позитивно» относятся к продолжению строительства газопровода.

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польша резолюция сп-2
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