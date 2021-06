Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена

Задержание по запросу американской стороны в марте 2021 года в Швейцарии Владислава Клюшина по мнению ряда экспертов может стать важной темой для обсуждения во время встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня. Проблема экстрадиции граждан России на территорию США по запросу американских властей всплыла и во время интервью президента России американскому каналу NBC. Путин заявил, что готов обсуждать с Байденом тему обмена заключенными — и сейчас она крайне актуальна.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как США начали охоту на российских граждан за рубежом, как складывались отношения двух стран по части экстрадиции лиц, считающихся у себя на родине преступниками, и как США превратились в мирового «кибержандарма».

В отношении вопроса экстрадиции лиц, считающихся преступниками в той или иной стране, отношения между США и Россией последовательно ухудшались на протяжении последних 20 лет. Начало было положено в 2002 году. Ильяс Ахмадов был одним из самых разыскиваемых российской стороной чеченских командиров. Он выехал за рубеж в 1999 году, чтобы из-за границы помогать местным сепаратистам. В 2002 году Ахмадов запросил политическое убежище в США. Далее началось необъяснимое — или объяснимое, смотря с какой стороны на все это смотреть.

Российская сторона подала запрос на экстрадицию в 2003 году, обосновав его тем, что Ахмадов — террорист и непосредственно участвовал в подготовке вторжения чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году. Суд должен был идти в Бостона и по словам американских журналистов, все должно было решиться в пользу России. Однако его внезапно перенесли в Вашингтон. Уже там местный судья посчитал обоснования российской стороны недостаточными и в экстрадиции было отказано. В 2013 году российская сторона упомянула о деле Ахмадова, ответив отказом на запрос об экстрадиции в США Эдварда Сноудена.

Отказ в экстрадиции Ильяса Ахмадова стал одним из первых предвестников серьезного ухудшения российско-американских отношений.

28 мая 2010 года спецслужбы Либерии задержали в столице страны Монровии российского летчика Константина Ярошенко. Его, а также нескольких граждан Колумбии, Нигерии и Ганы американские власти обвиняли в попытке незаконного ввоза 4 тонн кокаина в Либерию и Гану. По запросу американской стороны Ярошенко экстрадировали в США.

Разразился международный скандал. Спустя почти два месяца, 19 июля российское посольство направило протест в Госдепартамент США. По словам отечественных дипломатов, Соединенные Штаты грубо нарушили Венскую конвенцию 1963 года, захватив российского гражданина на территории третьей страны, чтобы тайно вывезти его за рубеж.

Американский суд 7 сентября 2011 года признал Ярошенко виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к 20 годам лишения свободы. При этом представитель Госдепартамента заявил, что в его ведомстве произошла «техническая накладка» — якобы именно поэтому российская сторона не получила вовремя информацию о доставке Ярошенко в суд.

За последние несколько лет в иностранной прессе иногда проскальзывали замечания, что российская сторона ищет способы обменять Ярошенко на арестованного в России по обвинению в шпионаже американского гражданина Пола Уилана. Например, Уилан «всплыл» и во время интервью Путина телеканалу NBC. По словам журналиста, американская администрация хотела бы обменять Уилана на россиянина.

В 2004 году гражданина РФ Виктора Бута объявили в Вашингтоне «угрозой национальной безопасности». Власти США считали его торговцем оружием и человеком, отмывавшим деньги, полученные от нелегальной деятельности африканских властей, включая торговлю алмазами, и от связей с либерийским президентом Чарльзом Тейлором.

Специальный суд по Сьерра-Леоне в 2012 признал Тейлора виновным в 11 военных преступлениях, включая использование детей-солдат во время гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, терроризме и массовых убийствах. Интересно отметить, что консервативный телепроповедник Пат Робертсон, преданный сторонник Буша-младшего и Трампа, был уличен в том, что благодаря связям с Тейлором получил право добывать алмазы в Либерии, — но перед судом так и не предстал.

В 2008 году тайская полиция арестовала Виктора Бута в Таиланде после американского запроса через Интерпол. Это произошло в тот момент, когда Интерпол буквально штамповал одобрения на розыск, которые подавали входящие в его состав страны. Лишь три года назад в структуре организации появились службы, которые перед одобрением запроса рассматривают его на предмет предвзятости, политического преследования и т. п. Всего таких запросов накопилось более 50 тысяч. Так что однозначно утверждать, что Бут был взят исключительно по криминальным основаниям, сложно.

В 2009 году выдача Бута в США сорвалась — тайский суд счел дело политическим, а не криминальным. США надавили на власти страны, угрожая серьезными осложнениями в двусторонних отношениях, после чего 20 августа 2010 года Верховный суд Таиланда постановил, что Бута можно выдать американкой стороне. Несмотря на протесты РФ, 16 ноября 2010 года Виктор Бут был экстрадирован в США.

5 апреля 2012 года Виктор Бут был признан американским судом виновным в продаже оружия террористическим организациям и приговорен к 25 годам заключения. В июне 2020 года адвокат Уилана заявил, что тот надеется, что Штаты обменяют его на Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Все это было цветочками по сравнению с тем, что случилось в 2013 году. В июне Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ и ЦРУ, передал газетам Guardian и Washington Post массу сверхсекретных документов, которые свидетельствовали о тотальной слежке американских спецслужб за переговорами иностранных граждан, включая лидеров иностранных государств. По данным доклада Пентагона, всего Сноуден похитил 1,7 миллионов секретных документов, включая те, которые касались сверхсекретных программ PRISM, X-Keyscore и Tempora. Власти США обвинили его в шпионаже и похищении государственных секретов и объявили в международный розыск.

Когда Сноуден, бежав из Гонконга, получил убежище в России, отношения между странами резко ухудшились — даже встреча между Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой, запланированная в сентябре 2013 года, была отменена американской стороной. В 2014 году ни один из первых лиц американского государства не посетил Зимнюю олимпиаду в Сочи.

Именно после этого инцидента и последовавшего украинского кризиса 2014 года Вашингтон на полную катушку врубил розыск за рубежом и экстрадицию на территорию США любых российских граждан, которых они подозревали в совершении враждебных по отношению к себе актов. Российскими властями такая позиция была охарактеризована как охота на россиян.

Американцы в принципе не скрывают, что сейчас они выполняют роль мирового жандарма, целью которого является уничтожение убежища киберкриминальных сетей, — источником которых, по их мнению, является в первую очередь Россия. В феврале 2021 года американский суд приговорил к разным срокам заключения 36 человек, которые были связаны, по мнению суда, с преступной организацией Infraud. Члены сети, которая работала с 2010 года, нанесли американским, австралийским и европейским гражданам ущерб на 530 миллионов долларов.

По этому делу в Таиланде 2 февраля по запросу американской стороны был арестован российский гражданин Сергей Медведев. Его считают одним из основателей группы. Одновременно с ним в США были взяты под стражу 13 человек, остальные члены группы были задержаны в Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Италии, все — по запросу американской стороны.

В апреле 2017 года в Испании по запросу американцев был задержан Петр Левашов, которого в американской прессе называли «королем спамеров». По мнению США, он участвовал во взломе баз данных американской компании Yahoo и нанес спамерской деятельностью ущерба на несколько десятков миллионов долларов. Еще больший ущерб был нанесен тем, что Левашов предположительно предоставлял спамерам инфраструктуру для их атак, а также оперировал ботнет-сетями.

