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Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 15 июня 2021 18:42
США
Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Задержание по запросу американской стороны в марте 2021 года в Швейцарии Владислава Клюшина по мнению ряда экспертов может стать важной темой для обсуждения во время встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня. Проблема экстрадиции граждан России на территорию США по запросу американских властей всплыла и во время интервью президента России американскому каналу NBC. Путин заявил, что готов обсуждать с Байденом тему обмена заключенными — и сейчас она крайне актуальна.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как США начали охоту на российских граждан за рубежом, как складывались отношения двух стран по части экстрадиции лиц, считающихся у себя на родине преступниками, и как США превратились в мирового «кибержандарма».

Кавказский след

В отношении вопроса экстрадиции лиц, считающихся преступниками в той или иной стране, отношения между США и Россией последовательно ухудшались на протяжении последних 20 лет. Начало было положено в 2002 году. Ильяс Ахмадов был одним из самых разыскиваемых российской стороной чеченских командиров. Он выехал за рубеж в 1999 году, чтобы из-за границы помогать местным сепаратистам. В 2002 году Ахмадов запросил политическое убежище в США. Далее началось необъяснимое — или объяснимое, смотря с какой стороны на все это смотреть.

Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
Pr Scr youtube.com  / 

Российская сторона подала запрос на экстрадицию в 2003 году, обосновав его тем, что Ахмадов террорист и непосредственно участвовал в подготовке вторжения чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году. Суд должен был идти в Бостона и по словам американских журналистов, все должно было решиться в пользу России. Однако его внезапно перенесли в Вашингтон. Уже там местный судья посчитал обоснования российской стороны недостаточными и в экстрадиции было отказано. В 2013 году российская сторона упомянула о деле Ахмадова, ответив отказом на запрос об экстрадиции в США Эдварда Сноудена.

Отказ в экстрадиции Ильяса Ахмадова стал одним из первых предвестников серьезного ухудшения российско-американских отношений.

Большой скандал в маленькой Либерии

28 мая 2010 года спецслужбы Либерии задержали в столице страны Монровии российского летчика Константина Ярошенко. Его, а также нескольких граждан Колумбии, Нигерии и Ганы американские власти обвиняли в попытке незаконного ввоза 4 тонн кокаина в Либерию и Гану. По запросу американской стороны Ярошенко экстрадировали в США.

Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Разразился международный скандал. Спустя почти два месяца, 19 июля российское посольство направило протест в Госдепартамент США. По словам отечественных дипломатов, Соединенные Штаты грубо нарушили Венскую конвенцию 1963 года, захватив российского гражданина на территории третьей страны, чтобы тайно вывезти его за рубеж.

Американский суд 7 сентября 2011 года признал Ярошенко виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к 20 годам лишения свободы. При этом представитель Госдепартамента заявил, что в его ведомстве произошла «техническая накладка» — якобы именно поэтому российская сторона не получила вовремя информацию о доставке Ярошенко в суд.

За последние несколько лет в иностранной прессе иногда проскальзывали замечания, что российская сторона ищет способы обменять Ярошенко на арестованного в России по обвинению в шпионаже американского гражданина Пола Уилана. Например, Уилан «всплыл» и во время интервью Путина телеканалу NBC. По словам журналиста, американская администрация хотела бы обменять Уилана на россиянина.

«Оружейный барон» из Таиланда

В 2004 году гражданина РФ Виктора Бута объявили в Вашингтоне «угрозой национальной безопасности». Власти США считали его торговцем оружием и человеком, отмывавшим деньги, полученные от нелегальной деятельности африканских властей, включая торговлю алмазами, и от связей с либерийским президентом Чарльзом Тейлором.

Специальный суд по Сьерра-Леоне в 2012 признал Тейлора виновным в 11 военных преступлениях, включая использование детей-солдат во время гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, терроризме и массовых убийствах. Интересно отметить, что консервативный телепроповедник Пат Робертсон, преданный сторонник Буша-младшего и Трампа, был уличен в том, что благодаря связям с Тейлором получил право добывать алмазы в Либерии, — но перед судом так и не предстал.

Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
ru.wikipedia.org  / Drug Enforcement Administration

В 2008 году тайская полиция арестовала Виктора Бута в Таиланде после американского запроса через Интерпол. Это произошло в тот момент, когда Интерпол буквально штамповал одобрения на розыск, которые подавали входящие в его состав страны. Лишь три года назад в структуре организации появились службы, которые перед одобрением запроса рассматривают его на предмет предвзятости, политического преследования и т. п. Всего таких запросов накопилось более 50 тысяч. Так что однозначно утверждать, что Бут был взят исключительно по криминальным основаниям, сложно.

В 2009 году выдача Бута в США сорвалась — тайский суд счел дело политическим, а не криминальным. США надавили на власти страны, угрожая серьезными осложнениями в двусторонних отношениях, после чего 20 августа 2010 года Верховный суд Таиланда постановил, что Бута можно выдать американкой стороне. Несмотря на протесты РФ, 16 ноября 2010 года Виктор Бут был экстрадирован в США.

5 апреля 2012 года Виктор Бут был признан американским судом виновным в продаже оружия террористическим организациям и приговорен к 25 годам заключения. В июне 2020 года адвокат Уилана заявил, что тот надеется, что Штаты обменяют его на Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Дело Сноудена

Все это было цветочками по сравнению с тем, что случилось в 2013 году. В июне Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ и ЦРУ, передал газетам Guardian и Washington Post массу сверхсекретных документов, которые свидетельствовали о тотальной слежке американских спецслужб за переговорами иностранных граждан, включая лидеров иностранных государств. По данным доклада Пентагона, всего Сноуден похитил 1,7 миллионов секретных документов, включая те, которые касались сверхсекретных программ PRISM, X-Keyscore и Tempora. Власти США обвинили его в шпионаже и похищении государственных секретов и объявили в международный розыск.

Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
flickr.com  / thierry ehrmann

Когда Сноуден, бежав из Гонконга, получил убежище в России, отношения между странами резко ухудшились — даже встреча между Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой, запланированная в сентябре 2013 года, была отменена американской стороной. В 2014 году ни один из первых лиц американского государства не посетил Зимнюю олимпиаду в Сочи.

Именно после этого инцидента и последовавшего украинского кризиса 2014 года Вашингтон на полную катушку врубил розыск за рубежом и экстрадицию на территорию США любых российских граждан, которых они подозревали в совершении враждебных по отношению к себе актов. Российскими властями такая позиция была охарактеризована как охота на россиян.

Мировой кибержандарм

Американцы в принципе не скрывают, что сейчас они выполняют роль мирового жандарма, целью которого является уничтожение убежища киберкриминальных сетей, — источником которых, по их мнению, является в первую очередь Россия. В феврале 2021 года американский суд приговорил к разным срокам заключения 36 человек, которые были связаны, по мнению суда, с преступной организацией Infraud. Члены сети, которая работала с 2010 года, нанесли американским, австралийским и европейским гражданам ущерб на 530 миллионов долларов.

По этому делу в Таиланде 2 февраля по запросу американской стороны был арестован российский гражданин Сергей Медведев. Его считают одним из основателей группы. Одновременно с ним в США были взяты под стражу 13 человек, остальные члены группы были задержаны в Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Италии, все — по запросу американской стороны.

В апреле 2017 года в Испании по запросу американцев был задержан Петр Левашов, которого в американской прессе называли «королем спамеров». По мнению США, он участвовал во взломе баз данных американской компании Yahoo и нанес спамерской деятельностью ущерба на несколько десятков миллионов долларов. Еще больший ущерб был нанесен тем, что Левашов предположительно предоставлял спамерам инфраструктуру для их атак, а также оперировал ботнет-сетями.

Российские власти затребовали экстрадицию «суперспамера» на родину, где его также обвиняли в ряде киберпреступлений. Однако испанский суд решил экстрадировать в США гражданина России в США. Там его признали виновным в кибермошенничестве, взломе компьютеров и создании преступной организации. Сам Левашов себя виновным не признал. Приговор в отношении него будет оглашен 28 июня 2021 года.

Все это являлось результатом целенаправленных усилий США, которые только в 2017 году осудили и экстрадировали семь «русских хакеров». Для сравнения, в 2010-2016 годах в среднем американские власти осуждали и экстрадировали не более двух россиян за год.

Огромным успехом американская Фемида посчитала выдачу Грецией 25 июля 2017 года Александра Винника. Его обвиняли в том, что созданная с его помощью международная киберкриминальная организация отмыла и похитила около 4 миллиардов долларов. Винника считают причастным к взлому и хищениям криптовалюты с японский кибербиржи Mt. Gox в 2014 году.

В декабре 2020 года он был приговорен к 5 годам заключения за отмывание денежных средств.

В феврале 2018 года американский Белый дом обнародовал коммюнике, в котором обвинил российскую военную разведку в кибератаках с помощью программы-вымогателя NotPetya. Атака была совершена в 2017 году и нанесла серьезный урон европейской инфраструктуре. Из-за того, что одной из пострадавших сторон стала Украина, и из-за времени атаки некоторая часть экспертов объявила, что атака была приурочена к празднованию дня независимости страны.

Такие обвинения прокладывали дорогу к дальнейшим задержаниям российских граждан по запросам США. 30 августа 2019 года в Италии был задержан Александр Коршунов, один из директоров российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). По заявлениям американской стороны, он занимался промышленным шпионажем и пытался похитить секреты американкой фирмы GE Aviation.

После долгого судебного разбирательства итальянский суд отказал американцам в экстрадиции, выслав россиянина в августе 2020 года на родину, где его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Политическая экстрадиция

Следует понимать: вопрос об экстрадиции обвиняемых это в первую очередь не вопрос о справедливости обвинений, и даже не вопрос политики в области прав человека, как в случае со Сноуденом, — в первую очередь это право государств проводить суверенную правовую политику в отношении своих собственных граждан. Если для небольших стран и приемлема ситуация, когда внешний жандарм решает за них такие вопросы, то для крупных игроков типа России, Китая, Индии, Бразилии, такое положение неприемлемо.

Однако удачные случаи редки — суды третьих стран чаще всего без особых возражений экстрадируют россиян по запросу США, когда речь идет о киберпреступлениях. Так было в деле Александра Жукова, которого болгарская сторона выдала Штатам в 2018 году. Александр Бурков был выдан Израилем в ноябре 2019 года. В 2018 году Чехия выдала американцам россиянина Евгения Никулина. Причем в его случае в мае 2021 года чешский Минюст выплатил ему компенсацию за его экстрадицию в США, извинился перед ним и признал выдачу американцам незаконной — и тем не менее сейчас Никулин отбывает семилетний срок в американкой тюрьме.

Экстрадиция в США: что ждет похищенных россиян после встречи Путина и Байдена
kremlin.ru  / Администрация президента России

В интервью американскому журналисту президент Владимир Путин сказал, что у российской стороны есть целый список граждан, которых хотелось бы вернуть на родину. С учетом удручающего положения с правами граждан РФ в США, по словам российского МИД, возвращение тех из них, кто сейчас сидит в тюрьме по американским обвинениям, является одной из немногих возможностей улучшить двусторонние отношения между странами.

Вроде бы американская сторона готова обсуждать этот вопрос. Чем это закончится на самом деле и прекратятся ли экстрадиции и обвинения со стороны Вашингтона — мы узнаем в ближайшие дни.

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