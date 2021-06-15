Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа

Москва, 15 июня. Российский бизнес не желает переплачивать Украине за транзит газа в Европу, однако Киев идет на компромиссы, что ему дорого обойдется.

Киев занял откровенно антироссийскую позицию, которая сейчас делает менее выгодным для «Газпрома» продолжение поставок в Европу через Украину. В итоге украинская сторона подобным своим поведением ведет дело к ликвидации транзита российского газа и к самоликвидации национальной ГТС, которая без российского газа окажется вынуждена простаивать. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с материалом информационного агентства BALTNEWS.

«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину», — приводит издание слова главы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, который отметил, что с российской стороны газовый шантаж исключен, поскольку Москва «никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа».

Однако нынешняя неконструктивная позиция Киева приводит к тому, что «Газпром» уже начал искать новые маршруты доставки газа в обход Украины. В частности, российская компания начала активно качать газ в Европу по «Турецкому потоку» в Венгрию через территорию Румынии. Таким образом российская сторона избегает необходимости переплачивать украинским партнерам.

«С апреля ежесуточно через точку «Чанадпалот» на границе с Румынией проходит четыре-пять миллионов кубометров газа», — сообщает источник, отмечая, что до этого данный маршрут долгое время не использовался.

Ранее сообщалось о начале «Газпромом» поставок газа в Венгрию в обход Украины.