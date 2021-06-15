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Подсчитана примерная стоимость поездки в Крым для россиян

Экономика
Подсчитана примерная стоимость поездки в Крым для россиян
ИА Народные новости  /  Евгения Авраменко

Севастополь, 15 июня. С наступлением лета и развитием внутреннего туризма россияне все чаще планируют посетить полуостров Крым. Федеральное агентство новостей (ФАН) подсчитало стоимость такой поездки.

Корреспондент издания проверил цены на билеты до Крыма и обратно из Москвы и Санкт-Петербурга. Если планировать поездку на двоих взрослых на неделю, то выясняется, что москвичам попасть в республику значительно дешевле.

По данным Aviasales, путешествие с 1 по 7 июля из Северной столицы и обратно обойдется почти в 35000 рублей. Речь идет о прямых авиаперелетах регулярными рейсами (чартер на двоих будет стоить на эти же даты немного дешевле — 31613 рублей).

Из Москвы прямые авиарейсы на те же даты, да еще с багажом, стоят дешевле более чем на 10 тысяч рублей. Стоит помнить, что эти цены постоянно меняются и актуальны лишь недолгое время.

Для сравнения мы проверили цены на железнодорожные билеты. Естественно, на такую поездку нужно планировать больше времени: у петербуржцев она займет один день и почти 16 часов. Однако на поезде пассажиры могут добраться прямиком до моря: к примеру, до Севастополя, который интересен туристам своими достопримечательностями. Любителям купейной романтики придется отдать за билет из Петербурга около 7500 рублей в одну сторону.

Что касается стоимости жилья в Севастополе, тут, по данным онлайн-порталов аренды недвижимости, есть из чего выбирать. Так, если снимать однокомнатную квартиру посуточно, то жилье с новым ремонтом обойдется паре чуть дороже 3600 рублей в сутки. Примечательно, что такая квартира будет находиться примерно в ста метрах от моря.

Неплохой отель на первую неделю июля сейчас стоит от 7000 рублей в сутки. За эту цену или чуть дороже можно арендовать как «студию-апартаменты», так и личный номер с небольшой кухней и видом на парк. Подобные отели находятся в полукилометре от моря.

Для желающих сэкономить на жилье есть возможность выбрать так называемые «семейные дома». Ремонт будет напоминать «бабушкин», и, разумеется, туристы там не найдут личных мини-кухонь. Зато стоить такие объекты будут почти по 2500 рублей в сутки. Подобные квартиры довольно далеко находятся от моря, однако посетители хвалят в отзывах гостеприимство хозяев и близость транспортной развязки.

Севастополь планирует принять летом около 600 тысяч туристов. Для местных жителей и гостей города в администрации запланировали множество развлекательных программ, сообщает ФАН. Лето в городе обещает быть ярким: в числе готовящихся мероприятий — фестиваль оперы и балета «Херсонес», детские спектакли Сергея Безрукова и арт-проект «Летний Севастополь». А местные жители поделились с планирующими поездку в Севастополь, где можно найти отличный пляж.

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крым севастополь отдых отпуск путешествие поездка
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